Las donaciones de sangre superan las previsiones con un repunte del 30 %

Vicent no había donado sangre nunca. Lleva desde el fin de semana cumpliendo a rajatabla la orden de permanecer enclaustrado en casa, preparando unas oposiciones, pero el martes dejó por unos minutos su encierro en Canals con tal de poner «uno de los pocos granos de arena» que se pueden aportar a la situación de emergencia. No es un caso anecdótico. El Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana ha lanzado un mensaje llamando a la colaboración ciudadana para mantener suficientes recursos durante la crisis y la respuesta está desbordando las expectativas. Su directora, Cristina Arbona, confirma un «repunte importante» en las donaciones de sangre, que cifra en el 30% desde la declaración del estado de alarma.

Solo en Canals, las previsiones habituales del punto de extracción instalado el martes se multiplicaron por dos y hubo que reponer material por la tarde porque durante la jornada matutina se agotaron las existencias de todo el día. En esa jornada, 516 personas participaron en el programa de donación en todo el territorio valenciano, el doble que el jueves anterior y un 38% más que el viernes 13.

Por ahora, las fuentes sanitarias consultadas recalcan que no se ha constatado un aumento de las necesidades hospitalarias de sangre, que siguen situándose entre 600 y 650 unidades diarias. De hecho, la suspensión de la mayor parte de las intervenciones quirúrgicas programadas (que acaparan un 35% de la demanda) implica un descenso de las transfusiones. Sin embargo, el consumo sigue siendo muy necesario, puesto que la mayoría de sangre va a parar a pacientes con enfermedades crónicas, que necesitan un transplante o que han sufrido una accidente grave, además de a las mujeres con complicaciones en el parto. «A pesar de que nuestras necesidades probablemente van a disminuir, necesitamos estar preparados porque no sabemos lo que va a durar esto», expone Arbona a Levante-EMV. «Por ahora no hay problemas de existencias en nuestro almacén de sangre, pero prevemos que está situación sea larga y no va a ser fácil; por eso pedimos a la gente que no se olvide de donar», remacha la directora del Centro de Transfusión, que agradece la «extraordinaria respuesta» de la ciudadanía al llamamiento «teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos».

Los profesionales han implantando medidas de prevención adicionales frente a la pandemia del Covid-19 para que los espacios de donación sean lo más seguros posible, garantizando las distancias de seguridad entre los usuarios. De forma temporal, las extracciones han dejado de hacerse en centros de salud -lugares habituales de colecta- y se han trasladado a colegios, bibliotecas, centros culturales y otros locales municipales cedidos por los ayuntamientos para descongestionar los complejos sanitarios sin que ello haga mella en la inyección de solidaridad.

Espacios seguros de Covid-19

Eso sí, quítese de la cabeza la idea de donar durante al menos 15 días si presenta síntomas de fiebre o tos o si ha estado en contacto directo con algún paciente con coronavirus. Los estudios conocidos hasta ahora apuntan a que el Covid-19 no se transmitiría por la sangre, salvo en los casos más graves. «Si el paciente está en fase asintomática no hay que tomar ninguna medida adicional», matiza Arbona. En los nuevos centros habilitados, toda la vía de entrada en contacto con los profesionales sanitarios está limpia y se dispone de solución hidroalcohólica para que lo primero que hagan los donantes sea limpiarse las manos. El personal lleva mascarilla y toma las medidas higiénicas habituales.