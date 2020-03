Ximo Puig pide al Gobierno flexibilidad en la restricción de actividades

El jefe del Consell traslada que se aplique una flexibilidad exigente y se active ya un FLA extraordinario

El president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha pedido este domingo al Gobierno flexibilidad en la restricción de actividades que ayer sábado anunció el presidente Pedro Sánchez y ha reclamado que se tenga en cuenta la diversidad productiva de la industria y en concreto de la valenciana.

Así lo ha trasladado el jefe del Consell al Gobierno en la reunión que han mantenido este domingo las comunidades autónomas con Sánchez a través de videoconferencia. Según ha podido conocer Levante-EMV, Puig ha destacado que el real decreto se ha tomado con la mejor voluntad por el Ejecutivo central pero ha planteado que en su aplicación haya una flexibilidad exigente, de forma que se tenga en cuenta las particularidades de la industria de la C. Valenciana, garantizando por encima de todo la seguridad de los ciudadanos.

Según esta información, Puig ha comunicado que la línea entre actividades esenciales y no esenciales a veces es muy fina. Por ello ha requerido que, desde la exigencia, se actúe con flexibilidad.

El jefe del Consell también ha reclamado que se activen los mecanismos de liquidez para las comunidades autónomas porque no pueden ser un problema sino parte de la solución y para ello hay que pagar a los proveedores.

Así, la Generalitat Valenciana ha solicitado que se active ya el FLA extraordinario, es decir, que se financie el déficit de 2019 a las comunidades, urgentemente, para garantizar la igualdad entre los ciudadanos españoles en la asistencia socio-sanitaria, pues el territorio valenciano es uno de los más perjudicados por el actual sistema de financiación.

