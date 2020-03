¿Y por qué no La 2 de TVE?

Televisión. No todo son series, canales de pago y elecciones a la carta. En su inmensa vocación de servicio RTVE sigue sirviendo desde «la UHF» una programación generalista y en abierto imbatible en calidad. Cine de autor, documentales de fauna, gastronomía, arquitectura... La 2 soporta el reto: conectar en cualquier momento del día nunca decepciona.

La 2 de RTVE nunca falla. La segunda cadena estatal es una selecta tienda gourmet con los bocados más exquisitos; un oasis cultural generalista que en tiempos de coronavirus y confinamiento se desmarca más todavía del resto. Su parrilla sosegada e inagotable tiene como única alteración en los decibelios algún pequeño exceso de Jordi Hurtado en «Saber y ganar». Y punto. Series, teatrotecas, cine, blockbusters, streaming, Netflix, Movistar... Sí, perfecto. ¿Pero es que nadie necesita de la inmensa programación de La 2 en abierto y a cualquier hora del día?

El archivo de RTVE daría para reponer antiguos programas por espacio de varios años. Y no es hipérbole. De momento, estos días se repiten (en una doble entrega diaria) «Las recetas de Julie». Uno no sabe si este programa atrae más por su propuesta gastronómica de guisos caseros y recetas de la abuela o por la envidia que siente de Julie Andrieu, quien a bordo de su antiguo Peugeot 304 descapotable se pasea por toda Francia como una Thelma sin Louise. No es el único espacio similar. «Las delicias del Mediterráneo» recorre Italia, Grecia, Turquía y Francia en busca de la culinaria popular y tradicional.

También se programa «Detrás del instante», un recorrido por la vida y la obra de grandes figuras de la fotografía en España. A cada uno de ellos (Gervasio Sánchez y Xurxo Lobato han sido los últimos) se les dedica un capítulo completo. El fotógrafo regresa a algunos de sus espacios clave, comenta su obra, reflexiona...

«Imprescindibles» hace honor a su título. A través de un extenso metraje de casi dos horas en ocasiones, este programa recupera la trayectoria de grandes personajes de la cultura, la ciencia o la política en España. Los dos últimos han sido Gregorio Marañón y el profesor y filósofo Emilio Lledó, del que se emitió el documental «Mirar con palabras».

«Extrañas maravillas del mundo», de BBC Bristol, es otros de esos fogonazos de espectáculo y calidad que siempre hallan sitio en La 2; como «Los reinos perdidos de Sudamérica», del arqueólogo Jago Cooper, un Indiana Jones en tierras aztecas, incas y andinas. Ramón Gener ya sedujo al espectador hace unos años con su This is Opera, y ahora redobla esfuerzos en «This is Art» y sus expansiones por los mejores museos del mundo y las mayores obras de arte del planeta. Por otro lado, la música no podía faltar y a través de «Las noches del Monumental» (el teatro-auditorio de Madrid que es sede de la Orquesta y Coro de RTVE).

En otra onda, la cadena sigue reponiendo estos días (ahora que han cesado) las actuaciones en directo de «Los conciertos de Radio 3». A la espera de que vuelva «La hora musa» (que ya hay ganas).

El cine tampoco decae en La 2, con su apuesta por los clásicos. «Días de cine» dedicó su último monográfico a Howard Hawks y «Versión española» no pudo ser más oportuno el viernes pasado emitiendo en homenaje a Lucía Bosé «Muerte de un ciclista».

Pero si por algo destaca sobremanera estos días La 2 es por la reposición de «El hombre y la tierra». Con motivo del 40 aniversario de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, la cadena ha emitido inicialmente los programas de la llamada serie americana, el salto internacional del naturalista tras su fructífera etapa sobre la fauna ibérica. El primer episodio fue esa icónica filmación de Félix y los suyos rescatando de un lodazal de la selva venezolana anacondas y galápagos en peligro por la brutal sequía.

Es escuchar esa hipnótica sintonía de Antón García Abril y uno ya se emociona un poco.