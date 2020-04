Lo que tienes que hacer para demostrar tu domicilio si no actualizaste el DNI

Es una de las preguntas más repetidas en pleno estado de alarma. Si la Policía me pide que demuestre donde está mi domicilio cuando me "pillan" fuera de casa ¿cómo demuestro dónde vivo si no he actualizado el Documento Nacional de Identidad?". Desde varias comisarías han reconocido en las últimas horas que el hecho de que muchos cuidadanos no haya actualizado su documento está generando problemas. Aunque es recomendable actualizar el padrón (se puede hacer de forma telemática), también se puede demostrar el domicilio llevando encima, por ejemplo, un recibo de la luz (por ejemplo) a tu nombre.

Recuerda que el estado de alarma te impide salir de casa a no ser que sea una urgencia o una necesidad básica. Pero siempre trayectos cortos y más que justificados.