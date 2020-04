El Dia de l'Esport es reinventa per a arribar a totes les llars valencianes

A causa de la crisi sanitària provocada per l'epidèmia del coronavirus Covid-19, i davant de la impossibilitat de celebrar el Dia de l'Esport en la manera prevista al principi, la Fundació Trinidad Alfonso i la Conselleria d'Educació i Esport han decidit adaptar el format a l'actual situació per a evitar-ne la suspensió i per a promoure que tots els xiquets, xiquetes i joves de la Comunitat Valenciana continuen fent esport al llarg d'esta jornada.

El pròxim 6 d'abril, el Dia de l'Esport 2020 vol ser, d'esta manera, més multitudinari que mai, ja que pretén que, a més dels mateixos xiquets i xiquetes se sumen també els seus familiars, de manera que tots s'involucren en la planificació, execució i celebració d'esta jornada des de casa.

A més, amb la intenció de facilitar eixir de la rutina de la quarantena i aprofitar al màxim la commemoració, l'acció s'amplia i no se centrarà únicament en l'exercici físic, sinó que es demanarà a les famílies que mostren els seus hàbits saludables (com el desdejuni, dinar, etc...) al llarg del pròxim dilluns, 6 d'abril. Per a participar i generar una gran conversa i moviment també en les xarxes socials durant el Dia de l'Esport, les famílies i els centres que se sumen a esta celebració hauran d'esmentar el compte de Twitter o Instagram de Comunitat de l'esport (@comunitatesport) i incloure l'etiqueta #Diadelesport.

El professorat d'Educació Física de cada centre escolar serà l'encarregat de fomentar, impulsar i adaptar a l'entorn i realitat del seu centre el seguiment d'esta acció.

Impulsat per Esport de la Generalitat i la Fundació Trinidad Alfonso, la iniciativa Dia de l'Esport pretén que tots els xiquets i xiquetes dels centres educatius de la Comunitat Valenciana realitzen una jornada d'esport, al marge de la seua classe habitual d'Educació Física, per a commemorar el Dia Mundial de l'Activitat Física.



750 centres interessats

Enguany havien sigut quasi 750 els col·legis de les províncies d'Alacant, València i Castelló els que havien confirmat la seua participació en una jornada esportiva que, encara que no se celebre en cada un d'estos centres, tindrà un reflex a les cases de les famílies valencianes. Les escoles, en qualsevol cas, continuaran encarregant-se d'estimular el seu alumnat i les famílies per a sumar-se al Dia de l'Esport i rebran el premi estipulat, que enguany consistia en un lot de material esportiu valorat en 120 euros o que la Fundació Trinidad Alfonso emprara estos diners a fer una donació al projecte solidari «Esport Junts» de l'associació Cooperació Internacional.

El conseller d'Educació i Esport, Vicent Marzà, anima les famílies valencianes «a participar en esta reformulació del Dia de l'Esport perquè estem convençuts que generarem experiències molt positives. Ara més que mai és importantíssim que els xiquets i xiquetes siguen partícips d'activitats i se senten part important de projectes col·lectius com este», i ha afegit: «A més, el material que es genere formarà part del portal educatiu 'Rebost Digital', que hem creat en la conselleria perquè el professorat l'use en la formació a distància a l'alumnat durant aquestes setmanes sense classes presencials a les escoles».

La directora de la Fundació Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, va voler llançar un missatge d'ànim. «Ens hauria agradat que el Dia de l'Esport 2020 se celebrara com estava previst, en cada centre educatiu, com estos últims anys, però és evident que la situació actual ens obliga a reinventar-nos perquè això no ha de parar», apunta. «Volem que este nou enfocament servisca d'alguna manera a les famílies i a l'alumnat de la Comunitat Valenciana per a eixir un poc de la rutina d'esta quarantena, fer coses diferents i per a llançar el missatge que l'esport i els bons hàbits són fonamentals. Tant de bo, a més, servisca perquè, els que no el tenen, adquirisquen este hàbit de fer una miqueta d'esport, mantindre's actiu i menjar bé, especialment durant aquests dies de quarantena», afegix. A més, detalla que cal «animar totes les famílies, i especialment als professors d'Educació Física a que se sumen de forma imaginativa i original a este Dia de l'Esport per a continuar demostrant entre tots que, malgrat les circumstàncies, ens trobem a la Comunitat de l'Esport».