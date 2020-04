Controles las 24 horas al día para frenar huidas por Semana Santa

A cualquiera hora de las 24 que tiene el día, en cualquier punto de la ciudad, la carretera o el monte y cualquier agente de la Policía Nacional, Local o de la Guardia Civil. Eso es lo que se va a encontrar cualquiera que a partir de la pasada medianoche intente coger el coche para irse a pasar unos días al pueblo, al apartamento o a no importa qué punto perdido aprovechando que los niños no tienen colegio y los padres no han de acudir al trabajo.

De nuevo, Interior teme una cierta desbandada propiciada por el inicio de la Semana Santa (sí, es ya la semana que viene) y la posterior Pascua, y trata de frenar esas posibles intenciones incrementando aún más los controles policiales.

Esa es la instrucción que han recibido la Policía Nacional y la Guardia Civil, trasladada ya a las policías locales, por parte del Ministerio del Interior, en una nueva 'operación jaula' más visible, intensa y severa que las anteriores -se han hecho los dos fines de semana pasados, tras la 'espantada' protagonizada por miles de madrileños que escaparon de la capital el viernes, 13 de marzo, hacia las playas valencianas y su propia sierra, horas antes de la entrada en vigor del decreto de alarma-.

Interior prevé que nuevamente vuelvan a producirse intentos de romper el confinamiento por la cercanía de la Semana Santa y la Pascua, y que haya un número no despreciable que trate de hacerlo de madrugada.

Por esa razón, los controles se harán principalmente en las salidas de las ciudades y en los accesos de los puntos más turísticos. Serán filtros policiales cortos y aleatorios, con desplazamiento continuos, lo que hará casi imposible no toparse con algún agente. Las sanciones, como se recordará, oscilan entre 100 y 600.000 euros, en función de la ley aplicada y de las circunstancias, y en caso de reiteración, habrá detención por desobediencia.

El martes, por ejemplo, la Guardia Civil denunció a 757 personas (356 en València, 349 en Alicante y 92 en Castelló) por saltarse el estado de alarma y detuvo a cuatro (dos en València y dos en Alicante). En cuanto a la Policía Nacional, fueron 10 los detenidos (ocho en Alicante y dos en València) mientras que las actas sancionados fueron 702 actas(332 en Alicante, 296 en Valencia y 32 en Castelló). Del 15 al 31 de marzo, las fuerzas de Seguridad interpusieron 25.737 denuncias y detuvieron a 225 personas en la C. Valenciana por no respetar la alarma.