Coronavirus en València | La llegada del plurilingüismo a los institutos se retrasa un curso, hasta 2021-22

La Conselleria de Educación ha anunciado hoy que la llegada de del Programa de educación plurilingüe e intercultural (Pepli) a los institutos valencianos se prorroga un curso y no será a partir de septiembre, como estaba previsto.



Según explica la conselleria, esta media, incluida en un nuevo decreto ley y aprobada por el pleno del Consell hoy, se adopta debido a la situación actual generada por la pandemia de la covid-19. La suspensión de las clases presenciales y la puesta en marcha de la docencia online "imposibilitan la elaboración, modificación y aprobación de los proyectos lingüísticos de centro (PLC) antes del proceso de admisión", lo que es imprescindible para que, antes de la matrícula, las familias conozcan los porcentajes de cada lengua en los que estudiarán sus hijos e hijas.



Además de las tareas extraordinarias asumidas por los equipos directivos a causa de las medidas de contención vigentes para hacer frente a la covid -19, uno de los problemas que también han contribuido al aplazamiento de la puesta en marcha de la ley en los niveles superiores de enseñanza no universitaria es que los PLC deben ser aprobados por los consejos escolares de cada centro, de forma presencial y por mayoría de dos tercios, lo que "en estos momentos es inviable", reconocen desde la conselleria.



Por esto, según ha anunciado hoy, la entrada en vigor de la Ley de Plurilingüismo a Secundaria, Bachillerato y FP se pospone un curso y se realizará en 2021-22.



Por lo tanto, todos los centros educativos de Secundaria, Bachillerato, FP y FPA del sistema educativo valenciano, durante el próximo curso 2020-21, mantendrán los mismos programas lingüísticos que han aplicado este curso, explican desde Educación.



Reparto de las horas lectivas

Igual que en los niveles inferiores, para Secundaria, la Ley de Plurilingüismo de 2018 establece unos porcentajes mínimos de las tres lenguas: el 25 % de las horas lectivas debe ser en castellano, otro 25 % en valenciano y entre un 15 y un 25 % en inglés. A partir de ahí, y sin imposiciones, los centros tienen flexibilidad y son los que, de acuerdo con su contexto sociolingüístico y las características del alumnado, deciden su proyecto lingüístico, en el que deben combinar los tres idiomas hasta cubrir el 100 % del tiempo curricular.

La Conselleria de Educación no toma parte, solo aprueba los proyectos cuando los recibe.



Este curso, ante la inminente implantación de la ley, hubo numerosas manifestaciones, principalmente en la Vega Baja, contra el plurilingüismo. No obstante, como la ley es flexible y marca unas horquillas de porcentaje de cada lengua, las zonas castellanoparlantes y de contextos con poca presencia social del valenciano pueden acogerse al mínimo de valenciano que contempla la ley (un 25 %, dejando el castellano en un 60 o 50 %, según la apuesta que se haga del inglés).



Pero, sobretodo, los centros que consideren que su alumnado no está preparado para afrontar el cambio, cuentan con otra posibilidad si la justifican: la de crear un plan lingüístico experimental, también previsto en la ley, que permitiría rebajar el valenciano hasta el 17 % (es decir, Llengua y otra asignatura).

En estos casos, según explicaron fuentes de Educación, también se iba a aceptar una implantación progresiva del plurilingüismo.

Toda la información sobre el coronavirus en Valencia y en España