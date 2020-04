Despliegue militar en las playas para frenar escapadas vacacionales

El Ejército de Tierra centra desde ayer sus patrullas de vigilancia en poblaciones costeras de especial afluencia turística, como València, Gandia, Benicarló, Benidorm, Dénia, Xàbia o Torrevieja, pero también del interior, como Morella, Ademús, Altura, Segorbe o Alcoi, para sumarse al operativo especial desplegado en toda la Comunitat Valenciana, que adelantó el jueves en exclusiva Levante-EMV, puesto en marcha por Interior en previsión de que se produzcan intentos de escapadas vacacionales, sobre todo de madrileños que pretendan salir de su confinamiento durante la Semana Santa o la de Pascua.

Los vecinos de Dénia y Xàbia con vistas al mar y los escasos que bajaron ayer por la mañana para realizar la compra o pasear a su perro se sorprendieron con la presencia de una de esas patrullas militares. En este caso, eran soldados de uno de los grupos de operaciones especiales (GOE) del acuartelamiento de Rabasa, en Alicante, que realizaron patrullas en vehículos ligeros y a pie por las playas de ambos municipios.

El jefe de comunicación del Mando de Operaciones Especiales (MOE), el comandante Alfonso Blas López, explicó a este diario que su misión es llevar a cabo «reconocimientos» para velar por el cumplimiento del estado de alarma y «generar confianza en la población».

Tal como adelantó ayer este diario, la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales han recibido la orden de la Delegación del Gobierno de poner en marcha controles aleatorios, cambiantes y cortos durante las 24 horas del día, ante la certeza de que habrá quienes traten de eludirlos emprendiendo viaje de madrugada.

Esa operación especial se inició en la medianoche del jueves -un día antes de lo que suele ser habitual en situación de no emergencia-, porque el Ministerio del Interior temía que, quien fuese a romper el confinamiento, lo haría a partir de ese día, aprovechando que los niños no tienen colegio y la mayor parte de la población no está trabajando, por lo que no esperarían al viernes, como habría ocurrido en caso de no encontrarnos bajo un estado de alarma. Al cierre de esta edición, ninguna de las sanciones detectadas en esa 'operación jaula' era a personas que tratasen de irse de vacaciones.

La especial vigilancia, a la que se ha incorporado desde principios de esta semana el Ejército de Tierra, con distintas unidades de los acuartelamientos del CGTAD en Bétera y València, de la base de Marines y del cuartel de Rabasa, se llevará a cabo sobre todo en las salidas de las ciudades y sus áreas metropolitanas, pero también en las llegadas a los municipios y puntos turísticos por excelencia, tanto de costa como de interior. Y, por supuesto, en las carreteras que enlazan esos puntos, donde la Guardia Civil de Tráfico tiene previsto instalar decenas de controles durante hoy y el fin de semana, algunos de ellos permanentes.

Incluso el grupo de montaña de la Guardia Civil, el Greim, con base en Ontinyent, incrementará las patrullas por el monte, sobre todo en puntos de especial interés para la escalada o el senderismo, algo que ya lleva haciendo desde el inicio del estado de alarma y que permitió, por ejemplo, sorprender a dos parejas haciendo montañismo en Gandia. Una de ellas, de origen sueco, llegó a alegar que llevaban meses fuera de su país y que «no sabían nada» ni de la pandemia ni del estado de alarma. Los cuatro fueron denunciados.



Las misiones del Ejército

La incorporación de los militares permite extender aún más esa red de vigilancia -los de València tienen encomendada toda la Comunitat y también Murcia- y reforzarla en puntos estratégicos. Según fuentes del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD), hoy sábado, el Ejército de Tierra desplegará sus fuerzas en los siguientes municipios: en Gandia y Paterna, el Mando de Transmisiones (CGTAD); en Benicarló, el Batallón del CGTAD; en Murcia y Ademús, la Brigada Paracaidista de Marines, en Torrevieja y Elda, el GOE de Rabasa; y en Bullas y Caravaca, el Mando de Artillería Antiaérea (CGTAD).

El domingo, estará en Llíria, Ademús y Murcia la Bripac; en Sagunt, el Batallón de Policía Militar (CGTAD); en Morella, el Batallón del CGTAD; en l'Alcúdia, el Mando de Transmisiones ; en Ibi, Alcoi, Benidorm y la Vila Joiosa, el GOE; y en Cieza y Las Torres de Cotillas, el Mando de Artillería Antiaérea.