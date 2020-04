UGT denuncia amenazas del CICU a los técnicos en emergencias sanitarias

Un técnico en emergencias sanitarias con una protección básica que no sirve para traslados de Covid-19.

La falta de equipos de protección individual (EPI) está generando un caos en el transporte sanitario de la Comunitat que ha obligado a cancelar traslados de pacientes con Covid-19. Los técnicos en emergencias sanitarias (TES) encargados de hacer estos tipos de traslados al hospital llevan semanas quejándose de la carencia de medios para evitar contagios entre el personal y aseguran estar recibiendo presiones e incluso amenazas por parte de algunos coordinadores del CICU por negarse a hacer ni un servicio más con pacientes con coronavirus sin el material pertinente.

Así lo asegura el sindicato UGT, que indican que durante la jornada del pasado 31 de marzo las carencias eran tan evidentes -varios SVB ya no disponían de EPIs- que se produjeron incidentes a la hora de atender servicios por Covid-19. Ante una de estas solicitudes de traslado, con manipulación de un paciente de avanzada edad, los TES solicitaron el adecuado EPI para realizar los servicios. No obstante, según fuentes de UGT, desde el CICU el coordinador de guardia R. LL. "después de comentarios vejatorios y amenazas les solicitó sus nombres para dar parte, con el fin de que la empresa les habrá un expediente sancionador, pese a que en ningún momento se negaron a realizar el servicio, sino que solicitaban la adecuada protección, para proteger su salud y la de sus familias, ya que además a diferencia del resto de personal sanitario, la empresa no procede a lavarles la ropa, que tienen que llevarla a sus casas", indicaron fuentes sindicales.

Asimismo, el día 1 de abril, ante la falta de material, estas mismas fuentes sostienen que la empresa de transporte sanitario utilizó los monos del ébola, que, aunque eran de un solo uso, se habían estado desinfectando varias veces y se tenían en reserva, pero que se van rompiendo durante los servicios de ese día. De igual modo, afirman que al día siguiente continuaron las amenazas del CICU por otros dos coordinadores, entre el proceso de desinfección y sobre todo por la carencia de EPIs adecuados.

Esto provocó que quedaran paralizadas 8 ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) en la base de Quart de Poblet, siendo necesaria la intervención del delegado de prevención de riesgos laborales y recursos humanos de la empresa. Fuentes de UGT aseguran que posteriormente se les proporcionaron monos de papel no impermeables, "que se rompen con facilidad y que más bien son guardapolvos para pintar, sin ninguna homologación sanitaria según su etiqueta".

Durante el día de ayer finalmente se fueron proporcionando algunos EPIs, que, según remarcan, "aun siendo escasos, algunos cumplen mínimamente con la impermeabilidad requerida", pero los técnicos en emergencias sanitarias temen que lo peor esté por llegar. Así, insisten en que este personal es una pieza fundamental en la contención de los contagios, y no se le puede convertir en un amplificador de ellos. Además desde UGT advierten que se está incumpliendo el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus (sars-cov-2), del Ministerio de Sanidad, las instrucciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre la ropa de protección frente a agentes biológicos, y el propio protocolo de actuación sobre el COVID-19 del SES.

"Desde UGT hemos cursado las correspondientes denuncias a la Inspección de Trabajo en defensa de estos trabajadores, hemos instado a la empresa a que defienda a sus trabajadores pues son los responsables, e instando a que el servicio de prevención de que disponen emita un informe al respecto, pues se podría estar vulnerando gravemente la ley de Prevención de Riesgos Laborales, con la consecuencia que podría acarrear, por lo que hemos trasladado la situación a nuestros servicios jurídicos para su estudio". También anuncian que darán traslado a la Conselleria de esta situación "para que cesen las actuaciones y amenazas de determinado personal del CICU, y se dote de los EPIs correspondientes a los Técnicos en Emergencias sanitarias (TES)".

Lo que está ocurriendo en Valencia es extrapolable a las provincias de Alicante y Castelló, donde la situación de precariedad de EPIs es similar, dependiendo de las zonas es más o menos grave. "Aunque no se ha llegado a una situación límite como la que ha ocurrido en Valencia, podría ocurrir de seguir así", advierten desde UGT.

