El Consell pone a disposición del Gobierno 5.000 plazas para enfermos sin síntomas

La Generalitat Valenciana entregará hoy al Gobierno una relación de más de cinco mil plazas para aislar a enfermos asintomáticos. El Gobierno planea aislar a los contagiados sin síntomas tras una campaña de detección precoz. Pedro Sánchez pidió ayer a los presidentes de las 17 comunidades autónomas una lista de infraestructuras para estos enfermos y el jefe del Consell, Ximo Puig, informó en una rueda de prensa que hoy mismo remitirá las plazas disponibles. La mayor parte de las pruebas se realizan ahora mismo a personas con síntomas evidentes, pero esa situación va a cambiar para frenar el avance de la pandemia. El Ministerio de Sanidad indicó ayer por la tarde que va a entregar a la Generalitat 86.400 test rápidos.

El jefe del Consell precisó que la infraestructura disponible para aislar a los enfermos valencianos asintomáticos está compuesta por 4.000 plazas hoteleras, los tres hospitales de campaña de las tres provincias (con 1.100 camas), las instalaciones rehabilitadas de la antigua La Fe y otras instalaciones como el centro Doctor Esquerdo de Alicante (cedido por la Diputación Alicante).

La medida impulsada por el Gobierno implica el confinamiento de personas sin síntomas y a las que hasta ahora no se les está haciendo pruebas. Preguntado Ximo Puig sobre cómo se va a hacer y el carácter voluntario de las pruebas, el presidente explicó que serán personas que han tenido relación con contagiados y con síntomas cuya levedad no exige hospitalización, y se harán el mayor número de test posibles. «Es una operación que tiene que contar con la voluntad de las personas. No se puede hacer el método chino, queremos hacerlo para contribuir a acelerar la detención de la pandemia», subrayó. El jefe del Consell insistió en que el objetivo es que «el confinamiento sea más seguro».

A los primeros a los que se va a hacer estos test rápidos son al personal sanitario, al sociosanitiario (que trabaja en residencias) y a los agentes de las fuerzas de seguridad.

Preguntado por si el Consell dispone de mascarillas suficientes para abastecer a los trabajadores que se incorporarán el 10 de abril a sus puestos laborales, Ximo Puig incidió en que una de las prioridades de la Generalitat es el aprovisionamiento de equipos de protección. «Estamos intentando conseguir el mayor stock posible. Ha sido muy difícil. El mercado está concentrado en China y es complicado. Continuaremos comprando mascarillas y equipos de protección individual (EPI), pero debemos combinarlo con la producción propia». El president recordó que ya hay empresas valencianas del sector textil que están fabricando material sanitario.

Puig destacó que de esta pandemia se tiene que aprender una lección. «Debemos tener algunos productos sanitarios a nuestro alcance. Es necesario disponer de una producción propia», añadió. Las primeras mascarillas serán para los sanitarios, después para los efectivos policiales y las que queden para los trabajadores que vuelvan a la actividad.

Ante la vuelta de la actividad industrial dentro de una semana anunciada por Pedro Sánchez, Puig insistió en que se debe extremar la protección de los trabajadores. «Defendemos que haya actividad económica, pero con máxima protección», indicó. «No se trata de levantar ahora la mano sino ver que se han cumplido las condiciones del estado de alarma. El confinamiento tiene que ser muy estricto, pero con las condiciones adecuadas de seguridad se puede trabajar para que la economía no esté complemente parada». Puig manifestó que hay muchas empresas que pueden garantizar la seguridad de los trabajadores y es posible «la convivencia» si «se hacen las cosas bien». «Pensamos que puede convivir cierta actividad económica con el confinamiento. Hay sectores que si pierden su espacio en el mercado internacional luego pueden tener complicado recuperarlo», afirmó. El jefe del Consell subrayó que algunos sectores industriales (como el azulejero) «no pueden apretar el botón y cerrar» de un día para otro.

Ximo Puig aseguró que el final del confinamiento será paulatino en función de la evolución de la pandemia. «No será de hoy para mañana ni homogéneo», advirtió.