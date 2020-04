La Policía Local de Monserrat cierra las panaderías, la frutería y el quiosco

La Policía Local de Monserrat ordenó ayer por la mañana el cierre de las panaderías, una frutería y el quisco del municipio a pesar de que están autorizados para abrir, según denunciaron los comerciantes. Este tipo de establecimientos están considerados servicios esenciales y se encuentran exentos de las medidas que limitan las aperturas por la crisis sanitaria. La situación provocó un grave perjuicio a los comercios.

Marisa Arcos, quiosquera de Monserrat, lamentó el desconocimiento de algunos agentes del orden sobre los establecimientos que están autorizados a abrir. «Es importante que los vecinos sepan que tienen derecho a comprar el periódico. La policía no lo puede impedir. A mí me han obligado a cerrar a primera hora de la mañana, que es cuando se concentran las ventas de periódicos», lamentó. La Policía exhibió a los comerciantes el decreto del Consell que impedía abrir ayer a los comercios en general, pero no a los servicios esenciales. A preguntas de este periódico, la Policía Local negó las denuncias y aseguró que se limitaron a controlar el cierre de los supermercados.