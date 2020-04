Más de 47.000 autónomos valencianos pueden perder su empleo en dos meses

Los destrozos que la Covid 19 está provocando en la economía son innumerables. Prácticamente no hay actividad ni colectivo ajenos a sus efectos, aunque algunos, como los trabajadores autónomos, se aprestan a sufrir algunos de los embates más mortíferos de esta tormenta. Un dato lo dice todo: Hasta el 13,4 % de las 351.182 personas que están afiliadas a ese régimen a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana perderá su empleo si esta crisis, como parece «altamente probable», se prolonga como mínimo a lo largo de dos meses. Estamos hablando de una reducción de 47.058 puestos de trabajo, según un informe hecho público ayer por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y elaborado por Robert Meneu y Enrique Devesa.

El documento analiza 21 ramas de actividad y establece dos escenarios sobre sus efectos, que podrían equipararse a la parálisis del estado de alarma (base) y a la que vivimos ahora tras la de los sectores no esenciales (adverso). No parecen idénticas las situaciones, pero no es descabellada la similitud. Por ejemplo, en la primera situación la restricción en la construcción es del 10 % y en la segunda, del 100 % y la de la industria manufacturera sube del 28 % al 59 % Como ha sucedido en estos días.

Un año

En el escenario base, si la paralización económica se quedara en un mes, la pérdida de cotizantes entre los autónomos alcanzaría al 5,1 % del total, es decir 17.910, y llegaría al 6,7 % en el más adverso (23.529). Si el freno se prolonga dos meses, que es un pronóstico «altamente probable» para los expertos del IVIE, los porcentajes se doblarían al 10,2 % y al 13,4 % y, por tanto, los afectados se situarían entre los 35.820 y los citados 47.058. En un trimestre, obviamente, las cosas se complican. Porcentualmente, se llegaría a entre el 15,3 % y el 20,1 %, o sea, entre 53.730 y 70.587 autónomos sin empleo. Por último, hay una opción catastrófica y «altamente improbable» y es que la parálisis dure un año y se pierda entre el 61,1 % y el 80,8 % de los 351.182 cotizantes que había a finales de este pasado febrero. La destrucción de empleo autónomo podría llegar a 214.407 en el escenario base y a 283.831 en el adverso. Vamos, una hecatombe.

Los porcentajes relativos a un mes son superiores a los de los trabajadores por cuenta ajena, que el IVIE situó en otro informe la semana pasada en un mínimo del 4,1 % y un máximo del 5,4 % porque «las actividades más golpeadas por la crisis tienden a ser, en mayor medida, aquellas en las que la presencia de trabajo autónomo es más importante en términos relativos».

El estudio publicado ayer revela que el comercio relacionado con la reparación de vehículos es el más afectado, porque en todos los escenarios pierde a sus 91.416 autónomos si la parálisis dura un año. Le sigue la hostelería, que también se queda sin sus 37.683 cotizantes. La construcción oscila entre los 4.174 del escenario base (solo parada al 10 %) y los 41.743 del adverso, si queda totalmente varada. Otro sector muy dañado es el de actividades profesionales, con un descenso de entre 15.459 y 23.189 cotizantes en este supuesto anual.