Coronavirus en Valencia: Educación recomienda a los docentes no poner deberes esta Semana Santa

Coronavirus en Valencia: Educación recomienda a los docentes no poner deberes esta Semana Santa Germán Caballero

La Conselleria de Educación recomienda a los docentes que para los próximos días no lectivos no propongan nuevas tareas curriculares al alumnado, sino que mantengan "los contactos" con el alumnado y sus familias que consideren necesarios en estos días de "extrañas" vacaciones a causa del confinamiento por la pandemia de covid-19.

Así figura en una carta firmada por el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, remitida este martes a los centros educativos en la que se reflexiona sobre el período vacacional actual y la manera de abordar los contenidos mientras continúen las clases no presenciales.

En la misiva, se señala: "(...) os pedimos que para los próximos días no lectivos no propongáis nuevas tareas curriculares al alumnado, sino que mantengáis los contactos con el alumnado y sus familias que consideréis necesarios en estos días de 'extrañas' vacaciones. Tal y como ha manifestado la ministra de Educación, 'vienen ahora unos días de descanso escolar sin deberes'. También para vosotros y vosotras, estos días no lectivos tienen que significar poder tener momentos de tranquilidad".

Al respecto, fuentes de la Conselleria de Educación apuntan a Europa Press que con esta comunicación "no se pretende prohibir taxativamente las tareas educativas en Pascua", sino señalar que es importante seguir estas recomendaciones sobre los deberes en periodo vacacional. "Sobre todo --inciden-- para el alumnado del niveles educativos que no se están preparando para título y que puedan disfrutar con mayor calma del tiempo de ocio en familia".

Desde el departamento que dirige Vicent Marzà añaden que las vacaciones de Pascua serán muy extrañas por el hecho que no hay que salir de casa y eso es "todo un reto para los más pequeños, que llevan ya semanas sin ver a los amigos y compañeros, sin ir al parque o a la escuela de forma presencial". "Hay que mirar mucho por ellas y ellos, porque están siendo grandes héroes y heroínas de este confinamiento y necesitan procesar desde el punto de vista emocional esta situación tan excepcional", aseveran.

La carta enviada a los centros invita también a analizar durante estos días de extrañas "vacaciones", las tareas que se están proponiendo a los estudiantes y seguir avanzando en la coordinación de las tutorías con los respectivos equipos educativos para que el conjunto de los trabajos propuestos sea asumible por el alumnado.

En este sentido, el secretario autonómico recuerda la comunicación del pasado 27 de marzo en la que se consideraba "fundamental que las tareas que vaya marcando el profesorado sirvan para reforzar y consolidar los aprendizajes realizados en los dos primeros trimestres del curso, fomentando las rutinas de trabajo y manteniendo el hábito de estudio, estableciendo horarios y ayudando a las familias a llevar este confinamiento de la mejor manera posible".

"No podemos, ni queremos, exigir que desarrolléis los mismos aspectos del currículo que durante un periodo de clase presencial. Sabemos que es imposible, e incluso aunque lo fuera, podría ser perjudicial por la desigualdad de acceso real y efectivo a los mediostelemáticos de una parte importante de nuestro alumnado", razona.



Adaptar las programaciones

"Por ese motivo --prosigue-- es imprescindible adaptar lo contemplado para el último trimestre del curso en las programaciones didácticas a la práctica posible y real en estas circunstancias, con el fin de seleccionar exclusivamente los contenidos que se consideren más relevantes para el desarrollo de las competencias básicas en la educación obligatoria y aquellos que se consideren imprescindibles para el alumnado que va a finalizar un ciclo de Formación Profesional, Bachillerato o las otras enseñanzas postobligatorias".

Sobre la evaluación del alumnado, Soler informa de que la administración valenciana "está trabajando de manera coordinada con elMinisterio de Educación y las demás comunidades autónomas para adaptar las normas relativas a la evaluación a la situación actual, analizando los diferentes escenarios en función de cuando se pueda volver a la actividad educativa presencial".

"Por tanto, os queremos transmitir un mensaje de tranquilidad y que se irán comunicando las decisiones en los momentos oportunos, pero, en cualquier caso, de la misma forma que se va a hacer con la prueba de acceso a la universidad, la evaluación en los diferentes niveles y etapas educativas se adaptará al proceso de enseñanza y aprendizaje que se haya podido realizar a lo largo de todo el curso, teniendo en cuenta el tiempo que hayamos estado en actividad educativa no presencial y que no todo el alumnado ha tenido las mismas condiciones de acceso al currículo ni de apoyo que el que tiene mientras se desarrolla la actividad educativa presencial", hace notar.

La Conselleria acaba el escrito asegurando que seguirá trabajando para acompañar a los docentes en estos momentos. En esa línea, recuerda que se ha comunicado a la Inspección de Educación que centre su trabajo en asesorar y apoyar a los equipos directivos en el desarrollo de las tareas que durante la suspensión de la actividad educativa presencialtengan que abordar; y a los Cefire, que se dediquen a ofrecer actividades de formación que respondan a las necesidades que tiene el profesorado en estos momentos.



Las Ampa piden una Pascua "libre de deberes"

Por su parte, la Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya aboga por "reducir las tareas escolares telemáticas", al tiempo que pide "unas vacaciones escolares de Pascua libres de deberes".

"El profesorado está respondiendo de una manera admirable y queremos agradecer este esfuerzo ante una situación nueva para todas y todos pero, desde las AMPA pedimos que se mejore la coordinación y se reduzca el volumen de tareas para las niñas y niños", ha expuesto el presidente en funciones de la confederación, Màrius Fullana, que señala que los pequeños "tienen que dedicar también tiempo al recreo".

Desde el colectivo de AMPA destacan, en un comunicado, "la adaptación y el cambio psicológico que requiere, tanto el confinamiento en casa como la educación telemática, para toda la comunidad educativa pero de manera especial, para el alumnado como protagonista principal del proceso de enseñanza en cualquier escenario".

"Lo están asumiendo como unos campeones pero hemos de tener en cuenta sus necesidades como niñas y niños que son y cuidar de sus derechos", declara Fullana, que insiste en la petición de que no haya deberes estas vacaciones de Pascua, "una reivindicación histórica de las AMPA de la pública".

Otras noticias destacadas del coronavirus

Última hora del coronavirus en Valencia y Comunitat Valenciana

DATOS CORONAVIRUS: Sube otra vez el número de muertos

Sanidad ve necesarios controles para la vuelta a los trabajos no esenciales

CURVA CORONAVIRUS: Así está en Valencia

Llegan "turistas" españoles a Xàbia y Dénia para pasar la Semana Santa en la playa

¿Tengo que llevar mascarilla para ir a comprar?: respondemos todas tus dudas

"Mi marido no va a tener otra oportunidad de ver nacer a su hija"