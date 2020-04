En memoria | "José Antonio se desvivía por ayudar"

Generosidad. Esa es la palabra que mejor describía a José Antonio Ivars, el joven del Poble Nou de Benitatxell de 34 años que falleció el sábado de coronavirus. Sus amigos destacan que se desvivía por ayudar a los demás. De ahí que en 2009 fundara, junto a otros vecinos, la agrupación local de Protección Civil. En la actualidad, ocupaba el cargo de subjefe.

«Era el primero en acudir a ayudar. Siempre se podía contar con él», afirma uno de sus compañeros de Protección Civil. «En el incendio de la Granadella de 2016 estuvimos 36 horas sin dormir, ayudando en todo lo que podíamos. Y, claro, José Antonio era el primero».

Este joven también puso en marcha con varios amigos el club de atletismo Multiesport Benitatxell. Aficionado al running, antes había formado parte del Corremundos de Teulada-Moraira. «Le encantaba correr. Y por eso nos choca tanto que se diga que padecía asma. ¡En la vida le hemos visto inhalar Ventolín ni nada! José Antonio estaba totalmente sano», advirtió un colega de entrenamientos.

Su muerte ha sido un mazazo en el Poble Nou de Benitatxell. Sus amigos de la Penya l'Arrel afirman que José Antonio era todo bondad. «Hacía las cosas porque le salían del corazón. Nunca se enfadaba».

Este joven trabajaba en la construcción. Su gran pasión era el voluntariado. El pasado 8 de marzo cumplió 34 años. Había estado ese fin de semana junto a sus amigos en Madrid visitando a otro colega. Al regresar, empezó a tener fiebre. Luego sufrió la tos seca que es uno de los síntomas más evidentes de la covid-19. Pero no lo ingresaron. Los médicos decidieron mantenerlo aislado en casa. En principio, no era un paciente de riesgo.

«Le llamábamos para saber cómo lo llevaba. Había ratos en los que se encontraba muy mal, con una fiebre altísima. Pero luego tenía momentos que parecía que se sentía un poco mejor. Nos contaba que era como una montaña rusa. Pero nadie en el pueblo nos explicamos por qué, con una evolución tan adversa, no se le ingresó rápidamente. Dicen que el hospital no está colapsado y que hay camas libres en la UCI. No tiene sentido que esperaran a que estuviera ya grave para ingresarlo», afirmó a este diario otro de sus amigos.

Compañeros y amigos reconocen que el pueblo está en estado de shock. «Nunca esperas que una persona sana, joven y tan llena de vida se vaya así», lamentó un colega de la Penya l'Arrel.

El Poble Nou de Benitatxell decretó el domingo tres días de luto. El vacío que deja este vecino solidario y afable es enorme. Sus vecinos no le encuentran explicación a la muerte de un joven que tenía toda la vida por delante. «Sabemos que ahora, en esta crisis sanitaria, estaría dándolo todo por sus vecinos. Gente como él hace mucha falta en estos momentos».