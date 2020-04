"Esta muerte no puede ser en vano"

Los compañeros de la técnica en cuidados de enfermería del hospital doctor peset de València fallecida por la covid-19 le rindieron ayer homenaje con una concentración a las puertas del centro con aplausos, crespones negros y emocionados por la pérdida. «Que no sea en vano esta muerte, sino que nos dé mucha más fuerza para poder continuar luchando», apeló el director de Enfermería del departamento, Enrique José Jorge. El responsable explicó que esta compañera estuvo ingresada en reanimación desde el 18 de marzo y «tristemente no ha podido superar esta afectación». «Y se nos ha ido», lamentó, aunque pidió al personal que se transmita la idea de que esta muerte no puede ser en vano, sino que debe infundir fuerza en la lucha contra el coronavirus. «Ojalá fuera la primera y la última (pérdida) que tenemos, eso sería extraordinario».