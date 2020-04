"Parir tras llevar mascarilla 10 horas es asfixiante"

Felipe Aparisi ha sido uno de los niños nacidos en plena crisis de la Covid-19 y en concreto, en la semana más crítica, en la que el número de contagiados a nivel naciona llegaba a la tan anunciada cresta de la curva.

Nació con 2,940 kilos, en el Hospital de Sagunt y con 49 centímetros de longitud tras un proceso largo y algo incómodo a causa de las medidas de seguridad que se debían adoptar, pues la madre estuvo durante diez horas con mascarillas y guantes que no se quitó ni en paritorios. «Parir tras llevar la mascarilla 10 horas es asfixiante, porque no se respira igual, tenía mucho desasosiego, pero tenía que aguantar por mi hijo», contaba a Levante-EMV Silvia Ferruses tras admitir que ese material de protección se lo llevó de casa por precaución. «Solo me quité la mascarilla cuando llegué a la habitación. Ha sido duro», resumía junto a su pareja, Felipe Aparisi.

Pese a que el nacimiento de su primer hijo ha supuesto una gran alegría, sus padres coinciden en que «hemos vivido momentos de mucha tristeza al no poder compartir con nuestras familias la llegada de nuestro hijo». Y es que el hospital solo permite el acompañamiento de una sola persona restringiendo las visitas dado el riesgo que esto supone. «Sobre todo he echado de menos a mi madre, sus consejos, su experiencia y su cariño, aunque mi pareja lo ha hecho muy bien», comentaba Silvia. Ante esto, mantenían el contacto con los suyos a través de videollamadas, pero «no es lo mismo que tenerlos contigo».

Ambos reconocen que han pasado «mucho miedo. No se nos quitaba de la cabeza la posibilidad de que se pudiera contagiar el bebé, entrábamos a un hospital donde había infectados, por eso, hemos extremado las medidas», afirmaban los padres. Felipe incluso admite que le atormentó cuando le dijeron que tenía que ir a Urgencias para coger los papeles de su hijo, «sentí mucha preocupación por si podía contagiarme yo y luego pasárselo a él, pero finalmente ha salido todo bien», decía mientras ambos querían agradecer la atención recibida de todo el equipo médico, «pues el trato ha sido excelente», apuntaban.