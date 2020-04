Tres mil monas se repartirán a los hospitales de València

La pastelería de David continua endulzando estos días a sus clientes pese a que la situación no acompaña. El día a día pesa y las ventas están en la cuerda floja. Pese a ello, el obrador de este pastelero valenciano, colabora en la iniciativa del Gremio Artesano de Panaderos y Pasteleros de Valencia que consiste en recoger monas de Pascua -de todos los hornos y pastelerías de Valencia que deseen participar- para llevarlas a los hospitales y agradecer la labor de los sanitarios. "El Gremio de Panaderos se puso en contacto conmigo para ver si quería participar en esta iniciativa. La verdad es que las cosas no están muy bien, pero no dudé ni un segundo en aceptar la propuesta. Los sanitarios están realizando una labor increíble y que menos que nosotros podamos endulzar de alguna manera la situación que están viviendo estos días", asegura David Esteve, propietario de la paslería en València.



Iniciativa



La iniciativa que se está llevando a cabo consiste en recabar monas de Pascua de todos los hornos y pastelerías de Valencia para endulzar estos días al personal sanitario. "La cosa está muy mal, y estamos perdiendo mucho dinero, pero mi aportación para ese día será de cincuenta monas de Pascua. En total creo que se repartirán unas tres mil en todos los hospitales públicos de la ciudad. Nuestra idea es que el 'día de la mona' puedan liberarse un poco del estrés diario de esta pandemia y disfruten con un trozo de dulce", explica David.

El día de la entrega está previsto que sea este viernes 10 de abril de hecho el plazo para apuntarse terminaba hoy. "Nos dijeron que se repartirían alrededor de tres mil monas y el día de la recogida me lo tienen que confirmar, pero siempre es Viernes Santo o Lunes de Pascua", concluye.





Alberic también entregará monas de Pascua



El Ayuntamiento de Alberic también va a entregar en las próximas horas cientos de monas de Pascua (su producto culinario más representativo) a los sanitarios del Hospital de la Ribera para agradecerles su trabajo incansable en la lucha contra la pandemia.

