Repunte de muertes y contagios en las últimas 24 horas en la Comunitat Valenciana

Repunte de muertes y contagios por la covid-19 en los hospitales valencianos pero sigue bajando el número de personas ingresadas. La Comunitat Valenciana ha registrado en las últimas 24 horas 212 nuevos casos de contagiados por coronavirus y 52 fallecidos más que el martes, con lo que alcanza un total de 7.655 afectados y 724 muertos desde el inicio de la pandemia, y acumula un total de 1.344 altas. Además, ayer fallecieron otros dos sanitarios más, por lo que ya son cuatro profesionales los que han fallecido durante la pandemia.

Según ha informado en rueda de prensa por videoconferencia este martes la consellera de Sanidad, Ana Barceló, de las 7.655 personas contagiadas, 1.714 se encuentran hospitalizadas (173 menos que ayer), y de ellas, siguen en la UCI 371, 13 menos que el martes.

Asimismo, ha destacado que las altas que se han producido ya llegan a 1.344, lo que supone 241 más que ayer y de nuevo suman más que contagios, y que el número de sanitarios contagiados desde el inicio de la pandemia es de 1.303, de los que a 202 ya se les ha dado el alta.

Por provincias, ayer recibieron el alta 142 pacientes de Castelló, 469 de Alicante y 733 en València. Además, se han realizado 23.707 pruebas de coronavirus que han dado negativo.

Respecto a las cifras de fallecidos en la C. Valenciana, a la pregunta de si las estadísticas oficiales son creíbles, Barceló ha admitido que a día de hoy no puede asegurar que se estén contabilizando todos los casos. Ha confirmado que no se están practicando necropsias ni autopsias y que el registro civil comunicará en un periodo de tres meses los certificados de defunción registrados de casos sospechosos de coronavirus.

