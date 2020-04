Educació i psicologia per a superar el confinament de forma positiva i en família

La Conselleria d'Educació i el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana han publicat la guia «Ens quedem a casa», amb orientacions i pautes dirigides a les famílies amb fills i filles en edat escolar.

L'objectiu d'esta guia orientativa, que pot descarregar-se al web http://www.ceice.gva.es/va/covid-19 és ajudar les famílies a superar la situació de confinament en el domicili amb els seus fills i filles a causa de l'estat d'alarma decretat per a fer front al coronavirus covid-19. El text inclou consells per a afavorir el desenvolupament saludable dels xiquets, xiquetes i joves, atenent les seues necessitats cognitives, afectives i socials.

La col·laboració d'Educació de la Generalitat i el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana també inclou l'assistència psicològica gratuïta a distància a les famílies en temps del Covid-19, en el cas que la necessiten, a través del telèfon 960 450 230.

El conseller Vicent Marzà destaca que «els xiquets i les xiquetes han deixat d'anar a l'escola, al parc, a jugar amb els amics i les amigues, de practicar esport i altres activitats que els permetien socialitzar» i ha demanat que tampoc s'oblide a«l'alumnat adolescent, al qual és importantíssim donar-li l'atenció que requerix en esta situació excepcional i nova per a tothom».

Així mateix, Andrea Ollero, vocal del col·legi de Psicologia i coordinadora de l'equip de psicòlogues clíniques i educatives que han elaborat la guia, comenta que quedar-se a casa «pot ser una oportunitat d'aprenentatge i desenvolupament general. El context familiar és diferent de l'escolar, però els xiquets, xiquetes i adolescents poden continuar millorant les seues habilitats i competències». «Sentint-se bé estaran més oberts a l'aprenentatge. És necessari mantindre unes rutines i horaris, però sense ser extremadament estrictes per a evitar les situacions estressants, adaptant-nos a les diferents edats i circumstàncies familiars», afegix Ollero. Per últim, recorda que estar amb tots els membres de la família, coincidint en temps i espai, és una convivència especial que requerix «l'esforç de tota la comunitat educativa per a fer-la agradable i una font de creixement personal i aprenentatge interactiu».



Per a totes les edats

La guia inclou diferentes apartats amb recomanaciones dirigides a tots els membres de la família i per a diferentes edats.

Per als més menuts de la casa, cal escoltar les seues inquietuds i queixes i ajudar-los a gestionar els seus sentiments, així com les diferents incerteses que aflorixen estos dies. Tanmateix és bàsic que els adults facen una escolta activa.

Als adolescents se'ls pot fer partícips de la planificació d'activitats familiars i, a més, poden ser bons «mestres» en TIC i xarxes socials, molt útils estos dies. Per últim, com a recomonacions per als pares i mares, s'apunta que han d'identificar les seues preocupacions, no acnticipar el futur i centrar-se en el present, i relaxar-se i no autoexigir-se massa.



Serveis psicopedagògics

Paral·lelament, Educació ha donat instruccions als equips especialitzats dels serveis psicopedagògics escolars (SPE) perquè estiguen a la disposició dels equips directius dels centres educatius i continuen duent a terme les seues tasques d'una manera no presencial durant la suspensió temporal de l'activitat educativa presencial.

«La situació actual ocasionada per la covid-19 fa que ens hàgem de replantejar noves formes d'organització del treball, a fi de poder seguir donant la millor atenció al nostre alumnat, al professorat i a les famílies, moltes de les quals estan vivint moments complicats per diferents qüestions associades a esta crisi», detalla Vicent Marzà. Este suport a distància dels SPE als equips directius i docents permetrà planificar el treball amb l'alumnat, especialment a aquell amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i necessitats de compensació de desigualtats.

El personal dels SPE també donarà suport i acompanyament a distància a l'alumnat amb què estan realitzant alguna atenció, i en farà el seguiment. Així mateix, atendrà de manera no presencial les consultes que, en l'àmbit de les seues competències, puguen fer arribar a l'alumnat o les famílies, a través de la direcció del centre.

Perquè esta assistència a distància siga fluida, els equips dels SPE obriran, amb la direcció dels centres que atenen, tots els canals de comunicació al seu abast, com el telèfon, la missatgeria instantània o el correu electrònic.