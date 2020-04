El primer día con más altas que nuevos contagios acerca el control del virus

El Ministerio de Sanidad ya anunció el lunes que autonomías como la valenciana están empezando a controlar la propagación del coronavirus. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, añadió ayer tras dar a conocer el parte del día en relación con la pandemia que las cifras invitan a la esperanza, pero que nadie puede bajar la guardia en plena crisis sanitaria.

La titular de Sanidad cree que es necesario esperar al fin de semana para confirmar que se empieza a producir un descenso, aunque ayer consideró que la menor presión, al igual que empieza a ocurrir en España, evidencia que estamos en una llanura.

El nivel de saturación de las UCI valencianas también baja unas décimas respecto a los últimos días y además ayer se produjo un dato que apoya que la Comunitat Valenciana está alcanzado su pico en número de contagios, la famosa curva de la que hablan los expertos.

Ello en un contexto en el que la Comunitat Valenciana cuenta con aproximadamente el 5 % de los casos de contagios de España con el 10 % de la población. Dentro de la dificultad que para los técnicos tiene predecir cuando se podrá volver a la normalidad de forma gradual, parece que el control de la pandemia está más cerca y que las medidas de confinamiento estarían dando sus frutos.

Además, con los datos ofrecidos ayer se confirma que el lunes fue el primer día en que los enfermos dados de alta en la Comunitat Valenciana superaron la cifra de nuevos contagiados. No había ocurrido hasta ahora desde que empezó la crisis sanitaria. Un total de 173 personas han superado la enfermedad en las últimas 24 horas mientras que el lunes se detectaron 109 nuevos casos. También se ha registrado en el último cómputo el número más bajo de casos de las tres últimas semanas, prácticamente desde que la crisis sanitaria golpeó con toda su dureza y hay otro dato que apunta en el mismo sentido. El número de hospitalizados en la Comunitat Valenciana es el más bajo desde el pasado 29 de marzo.

Con datos más técnicos, el Gobierno apunta que la Comunitat Valenciana da muestras de estar controlando la propagación del coronavirus entre su población al tener un «número reproductivo básico» -promedio de casos secundarios (contagios) que causa una persona infectada- por debajo de la unidad. El único dato negativo de ayer es que aumentaron los fallecidos hasta 35.

Mientras, la semana próxima será clave con el regreso al trabajo de los sectores económicos que el Gobierno consideró no esenciales. El Consell aboga por mantener la guardia ante este regreso de miles de trabajadores a la actividad para que no se produzca un rebrote que de nuevo amenace con colapsar el sistema sanitario.

Esos días cruciales que se avecinan, después de las 'vacaciones' de Semana Santa van a resultar decisivos. La consellera, que el lunes deslizó la posibilidad de que los trabajadores deberían acudir a sus puestos con certificados de que no están contagiados, no concretó más detalles, aunque la Conselleria de Sanidad admite que ese sería el escenario ideal aunque no lo ve posible.



Sanitarios en el ojo del huracán

En total, en la Comunitat Valenciana se han registrado 7.743 positivos, de ellos 1.236 son sanitarios por lo que este colectivo se sitúa entre los más afectados.

Respecto a las residencias de mayores, otro de los colectivos más vulnerables ante la pandemia, han fallecido 191 personas desde que comenzó la crisis de las 672 muertes totales.

Será precisamente en estos espacios en los que se realizarán con prioridad los test rápidos de los que dispone la Generalitat, 88.973 y especialmente a aquellos trabajadores de los sectores esenciales que presenten síntomas.

La idea es que las pruebas puedan realizarse en los mismos centros, mientras que el Consell está a la espera de que el Gobierno decida cómo se va actuar en el caso de los trabajadores no esenciales, aunque Barceló ya admitió el lunes que no hay material suficiente para hacerles las pruebas a todos. Porque además en el caso de un resultado negativo hay que hacer una segunda prueba para verificar ese negativo. El test rápido lo que permite es que puedan tener muchos más diagnósticos ya que es posible obtener el resultado en 15 minutos frente a las pruebas PCR actuales que, aunque más fiables, tardan de 4 a 5 horas.

La intención es que una vez se haya realizado la prueba a los trabajadores considerados esenciales en hospitales y residencias, los test puedan generalizarse, aunque Barceló admitió ayer que en el Consejo Interterritorial celebrado el lunes entre los consejeros autonómicos y el ministro, Salvador Illa, no se concretó como se abordará esta cuestión y aludió a la excepcionalidad de la situación que se ha planteado y a que de momento no hay ningún país que haya completado todo el proceso de vuelta a la normalidad, especialmente en Europa.