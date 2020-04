Un refugio para escapar de la calle

Un chico desaliñado se acerca a una papelera en la esquina de un patio. Saca la parte superior, donde se acumulan cigarros y ceniza, y la tira al suelo. Luego se pone a barrer nerviosamente y se queja. «Aquí la gente no hace nada ni colabora, muchos se quedan todo el día mirando a la pared». El resto de personas (unas veinte) le ignoran. Ellos pasan el aburrimiento de distintas formas; unos fuman, otros confeccionan carteles, un par juegan al ping pong y la mayoría simplemente hablan. «¡Bendito coronavirus!» cuenta con sorna Lorenzo. Él es una de las 88 personas que un día pasaron de dormir entre cartones y pasar penurias en la calle a residir en una habitación de lujo en el complejo de la Petxina, una residencia para deportistas de élite habilitada desde el pasado 17 de marzo para acoger a personas sin hogar de la ciudad de València. Es un refugio que (con fecha de caducidad) les alejará de la calle hasta que el confinamiento pase.

Aún así todo está envuelto en una atmósfera de alarma. El local del club de esgrima ahora guarda suministros, y los deportistas de élite, punteros en sus disciplinas, se han sustituido por indigentes en un lugar tomado por un batallón de voluntarios y trabajadores sociales.

En el comedor, donde se desayuna por turnos y en mesas individuales, cada persona que entra es sometida a un control de temperatura. Llegan espaciados, a las 9 los del tercer piso, a las 9:30 el cuarto y a las 10 los del quinto. «Se trata de confinar a las personas en sus casas, pero como ellos no tienen casa les asignamos este espacio público. Hay que intentar cumplir todas las normas de seguridad que sigue la poblacion» cuenta César Marí, jefe de organización asignado por el ayuntamiento.



Confinamiento militar

Veintiún días después de recibir a los primeros internos en la Petxina, la concejalía de Servicios Sociales habilitó ayer un nuevo espacio para dar cabida a más personas sin hogar durante el confinamiento. Se trata de una cancha de baloncesto, adaptada con camastros militares y pequeños armarios de tela. Cincuenta camas (un retal de cuero estirado sobre una estructura de acero) en un espacio de 35 por 20 metros. El ayuntamiento tiene previsto acoger a unos diez o quince internos por día. Una vez este recinto esté completo, se dará entrada a más personas en el polideportivo del Cabanyal, que dispone de 80 plazas. Pese a todo, desde la asociación Amigos de la Calle alertaron de que la noche del pasado lunes repartieron 230 raciones de comida para personas sin hogar en la ciudad de València.



Un oasis temporal

La residencia del complejo está llena en tres cuartas partes. Allí, los internos aseguran estar contentos pero nerviosos. Es el caso de Elhajd, un chico de 25 años de Senegal. Este mes se cumple un año desde que llegó a España, y ha estado seis meses viviendo en la calle. Se sonroja al hablar de su habitación de lujo, pero pronto borra su sonrisa cuando se acuerda de sus familiares. «La semana que viene haré una petición para que me dejen llamar a mi país, cuesta mucho dinero y yo no tengo. Hace un mes que no hablo con mi madre, solo quiero contactar con ella para saber que está bien y quedarme tranquilo» cuenta.

Otro interno, también migrante, se llama Roni. Llegó hace dos meses de Honduras y desde entonces se busca la vida en la calle. Y aún así afirma que se siente más seguro durmiendo al raso que bajo el acecho de las maras en su país. Comenta con otro interno una noticia, esperanzados. «El gobierno dará papeles a los extranjeros para trabajar en el campo». Esperan poder ganar, por fin, un poco de dinero.

Sentado en una silla, en la otra punta del patio, Lorenzo ríe mientras conversa con otro sin techo. Lleva diez años viviendo en la calle y el estado de alarma le ha dado un pequeño respiro. Antes trabajaba de cocinero, pero la crisis del 2008 lo dejó desempleado y ahora solo encadena contratos precarios en negro. «Ha hecho falta una pandemia para que se acuerden de las personas sin hogar. Ahora con la crisis del coronavirus nos han recogido y nos han ayudado, es verdad, pero después volveremos a ser una mierda».