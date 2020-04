Casi 20 residencias de ancianos se quedan sin casos positivos de Covid-19

Un total de 17 residencias de mayores de la Comunitat Valenciana han dejado de estar consideradas como residencias COVID-19, gracias a que trabajadores que habían dado positivo de coronavirus han sido dados de alta y no se han registrado brotes en sus centros, aunque los residentes fallecidos ascienden ya a 233, quince más que el miércoles. De manera global y no sólo en residencias, 43 personas más han muerto en las últimas 24 horas en la Comunitat Valenciana y ya son 767 el número total de fallecidos en territorio valenciano desde el inicio de la pandemia.

Según los datos facilitados este jueves por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en rueda de prensa por videoconferencia, en total son 89 las residencias de mayores con casos de coronavirus, frente a las 103 del miércoles, ya que han salido 17 del listado por el alta de profesionales pero han entrado tres nuevas.

El total de residentes contagiados son 976 (86 más que el día anterior), y en el caso de trabajadores de estos centros hay 20 contagiados menos que han dado positivo 239 (20 menos que el miércoles).

Las residencias de ancianos de la Comunitat en los que en estos momentos hay contagiados de COVID-19 son 63 en la provincia de Valencia, 23 en la de Alicante y 13 en la de Castellón, ha señalado la consellera.

En la actualidad se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario trece residencias de la Comunitat: cuatro en la provincia de Castellón (una más que el día anterior) y se mantienen cinco en Alicante y cuatro en Valencia.

La consellera ha especificado que los datos de residentes fallecidos se contabilizan también a los que han muerto con sospecha de coronavirus, aunque no se les haya efectuado el test, y ha justificado que no se haga público el nombre de las residencias afectadas porque "no es conveniente" hacerlo.

Otras noticias destacadas del coronavirus en Valencia y C. Valenciana

Última hora del coronavirus en Valencia y Comunitat Valenciana

MAPA CORONAVIRUS: ¿Dónde hay más casos?

Todos los supermercados que abren hoy en Valencia y hasta qué hora

¿Tengo que llevar mascarilla para ir a comprar?: respondemos todas tus dudas

La canción de Ana Beblén que ha desbancado al "Resistiré"

Llegan "turistas" españoles a Xàbia y Dénia para pasar la Semana Santa en la playa