Los peligros de Zoom, la aplicación con la que hablas con tus amigos durante la cuarentena

La pandemia de la covid-19 ha disparado en las últimas semanas el software maligno o malware, que se ha adaptado a la crisis sanitaria camuflándose como herramienta útil frente al coronavirus.



La siguiente es una relación de los nuevos ciberataques más comunes que se hacen pasar por herramientas contra la covid-19, elaborada en base a informes de Nokia, Microsoft y agencias de ciberseguridad:



"Zoom-Bombing" y noticias falsas

No, no hemos sido nosotros



Este mensaje que corre por grupos de #WhatsApp es un #bulo que manipula un tweet nuestro y la actualización de seguridad de Zoom para usuarios de Windows con el fin de generar alarma



No hemos pedido que elimines tu cuenta de @zoom_us #StopBulos pic.twitter.com/ZTIqdHiyEA — Guardia Civil ???? (@guardiacivil) April 10, 2020

Troyano coronavirus

E-mails de la OMS

CovidLock (Ransomware)

Corona Safety Mask

¿Cómo protegerse?

Aunque no son estrictamente ataques con malware, la pandemia de COVID-19 también ha tenido como consecuencia el incremento sustancial derelacionadas con la crisis sanitaria, así como la aparición del fenómeno bautizado como "Zoom-bombing", consistente enque están manteniendo otros usuarios.No obstante, en la red circulan algunos bulos sobre los peligros de esta app para conectar con familiares, amigos e, incluso, compañeros de trabajo que han sido desmentidos por la Guardia Civil.La noticia continúa tras la imagenEste troyano va dirigido a usuarios de Windows epor ciudades y regiones a tiempo real, que se han popularizado en las últimas semanas. Con esta supuesta información como anzuelo, los piratas informáticos intentan que el usuario seque, una vez en el ordenador, logra acceso a sus credenciales de usuario y otros datos personales.Se trata de un claro caso de, es decir, de ganarse la confianza del usuario haciéndose pasar por un emisario fiable para. En este caso, los correos electrónicos fingen provenir de entidades sanitarias que se encuentran en primer plano en la lucha contra la COVID-19, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o los Centros para el Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés)., reza el asunto de uno de los e-mails más populares que está circulando estos días. En el cuerpo del mensaje, que lleva el membrete de la OMS, aparece un enlace para acceder a esa supuesta "información" y al hacer click en él,Es una aplicación para sistemas operativosque aseguray rastrear la propagación del virus en todo el mundo. Sin embargo, la instalación de la aplicación en el móvil bloquea el dispositivo y exige al usuario unpara poder volver a usarlo.Se presenta ante el público como una aplicación que ayuda a los usuarios de Android a encontrar mascarillas, pero, en realidad, los piratas informáticos la usan para, cuyos contactos utilizan posteriormente para enviar más mensajes fraudulentos e incrementar la cifra de víctimas.Aunque el principal consejo a seguir para no ser víctima de los piratas informáticos en tiempos de COVID-19 es, como siempre, guiarse por el sentido común, la mayoría de especialistas coincide también en los siguientes puntos:- Visitar solo páginas web dey que sean fuentes de información fiable sobre la pandemia.- Instalar únicamente aplicaciones que se encuentren encomo las de Apple, Google y Microsoft.- Usar untambién en el teléfono móvil y mantenerlo actualizado.de correos electrónicos cuyo emisor es desconocido.- No facilitar a las aplicaciones o páginas web acceso a datos personales si no está clara la razón por la cual los solicitan.