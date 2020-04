Los abogados valencianos piden al Consell ser incluidos en las ayudas

Los abogados de la Comunitat Valenciana también quieren recibir ayudas que el Consell ha aprobado para mitigar el impacto de la crisis entre el colectivo de autónomos y que se elevan hasta 1.500 euros por trabajador por cuenta propia. Consideran que el Decreto de la Conselleria de Economía publicado el pasado sábado es «discriminatorio» si bien no pedirán su suspensión para no paralizar la concesión de ayudas

El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados solicitó la semana pasada a la Generalitat que las ayudas para los autónomos incluyeran no sólo a quienes cotizan en tal régimen de la Seguridad Social sino también a los autónomos que, por disposición legal, cotizan en las mutualidades profesionales de previsión social alternativas a dicho régimen, entre ellas la Mutualidad de la Abogacía Española.

Desde entonces se han sucedido las comunicaciones con representantes de la Conselleria de Economía : no se van a incluir. A juicio de este colectivo profesional, las ayudas aprobadas atentan contra el principio constitucional de igualdad, dado que no van a cargo de la Seguridad Social sino del presupuesto de la Generalitat, que se nutre con los impuestos de toda la ciudadanía y, sin embargo, sólo van destinadas a los autónomos que cotizan a la Seguridad Social, impidien

do el acceso a quienes, conforme está establecido legalmente, cotizan en las mutualidades profesionales de previsión social alternativas a la Seguridad Social.

El presidente del Consejo, Antonio Esteban, sostiene que «una prueba de esa infundada discriminación es que ayuntamientos como el de Valencia sí que han incluido entre los beneficiarios de las ayudas a todos los autónomos, sin discriminar a los cotizantes en mutualidades». Con todo, aseguró que se ha acordado «expresamente» no solicitar la suspensión para garantizar su inmediato acceso a los solicitantes sin perjuicio de que, si todo sale según lo previsto en derecho, «la conselleria tenga que compensar en el futuro a los autónomos mutualistas a los que ahora discrimina».