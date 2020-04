El Gobierno hará un reparto masivo de mascarillas en la vuelta al trabajo

El Gobierno recomienda que se usen mascarillas reutilizables para viajar en el transporte público a partir del próximo lunes, el día en que se acaba el confinamiento total al regresar a sus puestos los empleados de los sectores no esenciales que no tengan posibilidad de teletrabajar. Es una de las medidas dirigidas a evitar que el fin de la 'hibernación' de la economía se traduzca en un repunte de la epidemia. Los trabajadores de los sectores no esenciales han disfrutado de un permiso retribuido que deberán recuperar en las dos últimas semanas que finaliza a partir del lunes de Pascua, por lo que el riesgo de nuevos contagios aumenta.

La decisión se toma tras el cambio de criterio del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, que ha pasado de aconsejarlas solamente a personas con síntomas a generalizarla entre toda la población, tras estudiar la evidencia de que se pueden producir contagios entre personas asintomáticas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmó ayer que si se toman algunas precauciones básicas será suficiente para evitarlo. El mayor lugar de riesgo son los puntos del transporte público donde se produzcan algunas aglomeraciones. Para asegurar que todo el mundo puede acceder a las mascarillas, éstas serán repartidas en las estaciones metro, cercanías y autobuses.



Horarios escalonados

También se pide a las empresas que los horarios sean escalonados, siempre que sea posible, para evitar aglomeraciones en hora punta. También que se mantenga la distancia mínima de un metro en los puestos de trabajo. Illa también recordó que el lavado de manos y la higiene siguen siendo las recomendaciones más útiles para evitar el contagio. Todos estos detalles se explican en una Guía de Buenas Prácticas editada por el Ministerio de Sanidad.

El uso de mascarillas no será necesario en desplazamientos que se hagan al trabajo bien andando, en bicicleta o en vehículo privado porque no hay dificultad de guardar la distancia que en algunos casos debe ser de un metro y en otras dos, dependiendo de las circunstancias. No obstante, el ministro hizo hincapié en que lo fundamental para prevenir contagios es que las personas con síntomas se queden en su casa y que también lo hagan las que tienen contacto estrecho con otras que han dado positivo.

Los equipos de protección personal ya estaban prescritos para algunas personas (personal sanitario y otros colectivos vulnerables) y ahora el consejo de los expertos en seguridad laboral aconsejan que se utilicen mascarillas higiénicas y reutilizables en desplazamientos al trabajo con aglomeraciones.

Illa también anunció durante la comparecencia que en las próximas horas se va a repartir otro millón de test rápidos a las comunidades autónomas para que hagan diagnósticos en los lugares de mayor prevalencia, en residencias de ancianos y en hospitales. Todavía quedan dos de los cinco millones que adquirió el Gobierno.

Ante la reactivación de la industria no esencial, Illa remarcó varias veces que en España «seguimos en estado de confinamiento» y que continúa estando vigente el decreto de estado de alarma porque «aún estamos en una fase importante de la epidemia». Y hasta, «mínimo, el 26 de abril seguimos en estado de confinamiento», incidió el titular de Sanidad, que volvió a reiterar que «estamos en fase dura» y se mostró convencido de que es necesario «este sacrificio» para «seguir combatiendo este virus».