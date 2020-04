El Gobierno presiona a Casado para que secunde sus Pactos de la Moncloa

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, cambió el tono de su oferta de diálogo a la oposición al advertir al líder del PP, Pablo Casado, de que «los ciudadanos no entenderían que no acuda» a la reunión a la que le va a convocar el presidente del Gobierno para lograr un pacto de estado para salir de la crisis -los acuñados como nuevos Pactos de la Moncloa- y añadió que quien no participe en estos encuentros «estará evidenciando que el país no puede contar con ellos cuando se le necesita».

Montero defendió que el presidente Sánchez va a convocar a «todas» las fuerzas políticas para que expongan sus propuestas para «una construcción colectiva» de la salida de la crisis. Esta primera ronda consistirá en reuniones individuales con otros partidos la semana que viene, que de momento están sin fijar. La portavoz aseguró que el Gobierno espera que todos los convocados acudan, pese a que el debate en el Congreso el jueves mostrara, a su juicio, «que algunos siguen con viejas inercias y no son capaces de arrimar el hombro». «Pudimos comprobar que hay grupos que no han entendido el alcance, la profundidad ni la gravedad de la situación», añadió.

Sin embargo, en Génova no parecen darse por aludidos y ayer ahondaron en la línea marcada por Pablo Casado en el pleno del jueves en base a dos ideas fuerza: Sánchez ha roto la «unidad nacional» en la lucha contra la pandemia y ha demostrado que tiene «nulo interés» en ese consenso que reclama la Moncloa. Este segundo argumento lo sostienen en base al discurso pronunciado el jueves por Adriana Lastra.



«Puentes rotos»

La portavoz socialista en el Congreso acusó a Casado de alimentar «bulos, mentiras y odio» y de mantener un comportamiento indigno. Unas afirmaciones que según la vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, demuestran falta de lealtad por parte del PSOE. En el principal partido opositor insisten en que dicha intervención «rompe todos los puentes» entre ambos. Por su parte, líder de Cs, Inés Arrimadas, que ha adoptado una postura más moderada, responsabilizó Sánchez del éxito de estos pactos, pues es quien tiene «los mecanismos» para promoverlos.