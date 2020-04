El Consell crea un equipo de expertos para diseñar el desconfinamiento

El jefe del Consell, Ximo Puig, ha participado esta mañana en la quinta reunión telemática con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de presidentes autonómicos, para abordar la crisis de la Covid-19 así como las medidas a seguir en el actual estado de alarma.

En estos momentos, la gran preocupación de las autoridades estriba en gestionar el regreso a las calles de los trabajadores que realizan actividades no esenciales, marcado para este lunes en algunas autonomías que no es festivo, y para el martes, en el resto. Y también sobre todo, respecto a cómo y cuándo se realizará la salida del confinamiento que, de momento, sigue vigente hasta el día 26 de abril.

En este sentido, Ximo Puig acaba de anunciar que la Generalitat va a crear un grupo multidisciplinar de expertos para proponer cómo debe realizar esa salida, y cuyas conclusiones trasladará al Gobierno de España. "Hay que comenzar a planear ya el desconfinamiento, a partir del día 25, ver si se renueva o se modifica el estado de alarma. Hay que hablar de los criterios que se seguirán. Hay muchas casuísticas", ha apuntado el jefe del Consell. Cabe recordar que la incidencia de la enfermedad está siendo menor en la C. Valenciana que en otras autonomías.

Puig ha planteado a Pedro Sánchez claramente que en esta transición hay que plantar "miradas específicas y globales", es decir, que hay que diferenciar a partir de criterios geográficos, segmentos de edad o diferentes actividades, ha señalado.

El presidente del Gobierno se ha mostrado "sensible" a esta petición. "Es bueno saber que la homegeneidad frente a la pandemia ha sido positivo. Ahora bien, cuando nos planteemos esa salida hemos de ver otros factores. La pandemia no actúa igual en todas las partes. Tiene que haber especificidades territoriales. No tiene por qué ser por comunidad, puede haber municipios en diferente situación, pero hay que hacerlo con sensibilidad para no crear agravios".

Sobre el grupo de expertos que va a crear la Generalitat, Puig ha citado que estará formado por científicos del ámbito sanitario, bien de la Generalitat, bien de institutos de investigación, pero también del ámbito de la economía y de otras disciplinas.

Por otro lado, Puig también ha reclamado que los ERTE por fuerza mayor, en el caso del sector turístico, puedan ir más allá del estado de alarma, dado que su actividad tardará en recuperarse.

