"La OMS es la gran defraudadora"

Lograr un desarrollo sostenible en el mundo es, según defiende la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un objetivo intrínsecamente vinculado a garantizar una «vida saludable», así como a la promoción del «bienestar para todas las personas y a cualquier edad». No obstante, la expansión global del virus de la covid-19 ha evidenciado la necesidad de desarrollar iniciativas capaces de dar respuesta a emergencias sanitarias y erradicar la emersión de nuevas patologías.

Con el objetivo de reflexionar sobre estos nuevos desafíos y realizar un diagnóstico objetivo en el marco de la crisis sanitaria del coronavirus, un grupo de reconocidos expertos participó el pasado martes, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Salud, en un desayuno telemático organizado por Levante-EMV con el patrocinio de Facsa y Caixa Popular, así como con la colaboración del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) y el grupo Ribera Salud.

El valor de la prevención

Es innegable, como coincidieron en señalar los diversos ponentes, la importancia que ejerce la Medicina Preventiva en la optimización de la Salud Pública. Sin embargo, la inversión estatal en prevención sanitaria solo representa el 0,3 % del presupuesto global, como apuntó Isaura Navarro, secretaria autonómica de Salud Pública, que lamentó que «solo nos acordamos de la Salud Pública cuando suceden episodios críticos como este». «Se habla mucho de la maquinaria y la industria farmacéutica, pero no debemos olvidarnos del trabajo previo», recordó. En este sentido, José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UV, no dudó en afirmar que, pese al orgullo que representa, «nuestro sistema sanitario tiene pocos recursos y la inversión es claramente insuficiente». Según explicó, las «artes conjuntas» de la Salud Pública deben fijarse en la protección, la prevención y la promoción de ésta en todas sus políticas. Un triunvirato al que Inmaculada Cervera, coordinadora de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, añadió la gestión. Y es que, según manifestó, con el reducido presupuesto que recibe la Sanidad Pública, que no supera los 15 puntos porcentuales, se atiende al 80 % de los pacientes afectados por la covid-19. Un mérito que atribuye a la gestión clínica y ante el que pone de manifiesto que «hay que dirigir el presupuesto allá donde más salud se pueda conseguir», poniendo en valor la Medicina Preventiva, así como la Atención Primaria, y abandonando «los modelos hospitalocentristas de décadas anteriores».

De este modo, Pedro Ibor, vicepresidente del Colegio de Médicos de València, traza un escenario del Sistema Sanitario cuya fortaleza es el personal sanitario y su debilidad, la gestión política. Respecto al problema que debe afrontar a causa de la crisis sanitaria actual, Ibor subraya la falta de prevención. «No hemos sido protegidos a tiempo, tenemos el mayor porcentaje europeo de sanitarios contagiados. Los problemas médicos no se curan con buena intención, sino con efectividad». En el caso de Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud, su pronóstico apunta a un Pacto de la Sanidad todavía pendiente en el que estén implicados todos los actores de la sanidad y que hubiese tenido capacidad de coordinación y actuación ante esta crisis. «Debemos abogar por un modelo sociosanitario, inclusivo y solidario». Un modelo, por ende, que pase por la «colaboración público-privada manifiestamente evidenciada». De hecho, ese espíritu de unidad que pretende «aportar el mayor valor para hacer frente a esta situación con eficacia» ha llevado a Ribera Salud a colaborar estrechamente con los departamentos de salud de hasta cuatro comunidades autónomas, entre las que se encuentra la valenciana. Una misma línea de actuación aplicada por el IVO, que puso sus recursos a disposición de las autoridades sanitarias y que actualmente atiende a pacientes oncológicos del sistema público de las tres provincias con dos objetivos, como explica Rafael Esteban, coordinador del Área Quirúrgica del instituto: «atender sus necesidades y liberar camas para que los hospitales tengan mecanismos para responder». Un empeño significativo pues, como apuntó Esteban, «debemos cuidar especialmente al paciente oncológico, inmunocomprometido por la naturaleza de su enfermedad», por lo que su atención no está exenta de un triple cribado que garantice su máxima protección y seguridad.

Ante estas reivindicaciones, la secretaria autonómica reconoció que «sí hemos tenido carencias para acceder a sistemas de protección, ha habido países altamente insolidarios como Alemania». Aun así, destacó que «la Comunitat Valenciana es un ejemplo para otros territorios y cada vez llegan más aviones con material sanitario», un suministro que se enmarca en la Operación Ruta de la Seda. «Nos equivocaremos en muchas cosas, pero no se puede negar el esfuerzo de la Conselleria de Sanidad y el sector sanitario».

Brotes en residencias de mayores

El aumento exponencial del contagio en las residencias de personas mayores es uno de los principales retos de la Conselleria de Sanidad y que, además, ha supuesto «un descubrimiento de qué es una residencia», explica José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte). «No somos un recurso sanitario, sino social. No curamos a las personas mayores, las cuidamos», apuntó.

«El virus se ha vuelto muy agresivo con esta población porque el Sistema de Salud Pública ha sido insuficiente. El 25 de febrero, cuando se hizo público el primer protocolo, todos nos tildaban de alarmistas. Las más de 16.000 muertes demuestran que no lo éramos y que esto no era una gripe normal», aseveró. Respecto a los «criterios selectivos de triaje», tanto él como Inmaculada Cervera defendieron que las premisas establecidas en la Guia de Gestión Ética publicada por el Ministerio de Sanidad «no pueden dejar fuera a las personas mayores aludiendo a un carácter preventivo». Por ello, desde sus respectivas entidades instaron a las autoridades sanitarias competentes a establecer un criterio unificado de actuación.

Lecciones aprendidas

Implicar a profesionales clínicos en la toma de decisiones y apostar por la prevención son, a grandes rasgos, las principales lecciones aprendidas de la crisis sanitaria. A ellas, Joan Peris, director general de Farmamundi, añade la «gobernanza y gobernabilidad de los recursos». Es decir, asegurar el acceso universal a los medicamentos, por lo que colaboran con organismos humanitarios como Cruz Roja para este fin. «Volver al origen», apunta, también servirá para establecer la «relación entre salud y medio ambiente». «Esta crisis nos tiene que hacer reflexionar sobre el modo en que nos relacionamos con el medio ambiente, ya que durante el siglo pasado los grandes episodios víricos estaban relacionados con el cambio de usos de la tierra».

Por su parte, Cervera también destacó que esta situación pone de relieve la utilidad de la Salud Pública para brindar información que permita tomar decisiones adecuadas. En este sentido, «la OMS ha sido la gran defraudadora para los profesionales sanitarios, ha ido por detrás de la evidencia y las recomendaciones».

De forma específica, Alberto de Rosa apunta a enseñanzas a nivel macro y micro. Desde el punto de vista más amplio, destaca la necesidad de «reforzar los organismos globales, evitando los localismos», mientras que a nivel micro pone en valor «la apuesta digital para este nuevo horizonte, un modelo industrial que permita una economía de cercanía y la investigación en general». Fue precisamente esta última la que centró la parte final del debate. «En el ámbito clínico hay dos niveles: el investigador asociado y la investigación básica, en la segunda es en la que se debe incidir», señaló Rafael Estevan. Y es que, en el avance social defendido por Martín Moreno, «la investigación es esencial». Eso sí, centrada en la «rentabilidad sanitaria y no económica», como apuntó Isaura Navarro. «El valor de la investigación no es curarnos, sino evitar que enfermemos», concluyó.