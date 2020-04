Puig pide tener en cuenta el estado de cada territorio para adelantar la desescalada

La filosofía general que inspira los planes de Moncloa para ordenar la salida del actual estado de confinamiento que vive el país no hace mucha gracia en el Palau de la Generalitat. Aunque todavía es pronto para saber cuándo y cómo se pondrá fin a este encierro general de la población, sí se conoce, por ejemplo, que el Gobierno de España no contempla diferentes ritmos de salida. Es decir, que aunque la vuelta a la normalidad va a ser gradual, se prevé que no haya diferencias entre territorios.

Esta posición no termina de entenderse en territorios como Andalucía o la propia C. Valenciana, regiones con áreas densamente pobladas pero que están teniendo una tasa de contagio y de muertes por cien mil habitantes mucho menor que en resto de España, menos de la mitad, incluso.

En este contexto, es muy posible que en la vídeoconferencia que está prevista como cada domingo entre Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos, el jefe del Consell, Ximo Puig, exhiba su desacuerdo con esta posición y reclame «cirugía fina» a la hora de abordar la desescalada.

Obviamente, en la calle Cavallers se entiende que esa desescalada hay que hacerla basándose en la racionalidad y en lo que digan los expertos. Pero en todo caso «habrá que aplicar una cirugía fina que tenga en cuenta criterios geográficos o de actividad económica».

Una de las tasas más bajas

Por ejemplo, «no es lo mismo la situación de Igualada que la de Barcelona», citan gráficamente las fuentes consultadas. Tampoco es lo mismo, podría añadirse, los 16 muertos por cien mil habitantes que se están produciendo en la C. Valenciana que los 91 de la Comunidad de Madrid o los 65 de la Rioja.

En todo caso, se reclama que ante todo hay que evitar que no haya grietas por las que se cuele de nuevo el virus y se disparen los contagios en el momento crítico de la desescalada.

Lo cierto es que las decisiones en torno a la gestión de estas medidas están generando desacuerdo desde las autonomías. Ayer, la consellera de la Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, exigió al Gobierno que explique en qué datos e informaciones se basa para decretar que a partir del lunes los trabajadores de servicios no esenciales vuelvan a trabajar y que, por tanto, empiece a levantarse el confinamiento por el coronavirus.

«Las decisiones se han tomado por consenso y el Gobierno sigue las recomendaciones de los expertos» del comité científico, apuntó ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ante algunas críticas recibidas.

En este contexto, el ministro aseguró en su comparecencia que el Gobierno escuchará las «propuestas» y «decisiones» de las comunidades autónomas para decidir qué medidas tomar más allá del 26 de abril, cuando concluirá, de no mediar una nueva prórroga, la fase de confinamiento y aislamiento social dictada para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

El ministro de Sanidad rechazó avanzar qué ocurrirá más allá de esa fase de confinamiento, tras preguntas de los periodistas sobre la intención de la Comunidad de Madrid de realizar test para controlar el virus y mantener durante un año o dos las medidas de protección individual frente al coronavirus en el caso de personas con patologías graves.

Illa evitó polemizar con la «buenísima labor de las comunidades», aunque recalcó que ya existen protocolos acordados con las comunidades sobre los test y está «protocolizado» a quién hay que testar y cómo hay que hacerlo. El ministro eludió responder a recomendaciones «a años vista» cuando, según recalca, todavía se están estudiando las medidas a ejecutar «más allá del 26 de abril».