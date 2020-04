Refugio de títeres en Albaida

La reciente adquisición de las marionetas originales de Los Electroduendes de La Bola de Cristal, el mítico programa de TVE de los años 80, ha puesto de manifiesto, una vez más, la importancia del Museu Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida, todo un templo consagrado al misterioso y fascinante universo de los títeres. La Bruja Avería, Maese Cámara o el Hada Vídeo (a los que el consistorio albaidense ya está buscando acomodo para poder mostrarlos en el mes de junio o julio, según se resuelva la crisis sanitaria) no podían tener mejor destino que un museo referente estatal de la especialidad: no en vano, este espacio conserva también algunos de los originales de los guiñoles de Cuatro (Las noticias del guiñol) o las piezas de cuando el dúo Gomaespuma se expresaba a través de marionetas. Por no hablar de las exóticas piezas antiguas de rincones del mundo, como una colección procedente de la Isla de Java (Indonesia): los Wayang Golek y Wayang Kulit, cuya tradición fue distinguida como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Unesco en 2003. No faltan las notas locales: el entrañable Ulleretes, el murciélago que a través de Levante TV enseñó a miles de niños valencianos la historia, la cultura o el paisaje de los municipios de las 32 comarcas de la Comunitat Valenciana en su Bona nit diario; una réplica de una auténtica joya valenciana, el Tirisiti del belén del mismo nombre que se representa desde hace más de cien años en Alcoi, o los turbadores autómatas de Francisco Sanz, el famoso ventrílocuo de Anna. En un espacio habilitado en 1997 dentro del conjunto del histórico Palau dels Milà-Aragó (emblema arquitectónico de Albaida) el MITA es, además de un museo, un espacio para el estudio, la difusión y la interpretación del mundo de las marionetas. Fruto de ese empeño divulgativo, hay una actividad igualmente referente en el conjunto de España y embrión de este espacio que es el Festival Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida, que el pasado mes de noviembre celebró su edición número 35. En el museo de marionetas de Albaida se custodian títeres procedentes de las tradiciones de Rumanía, Inglaterra, República Checa, Nigeria, Mali, Togo, Turquía, Japón, Pakistán o China, ente otros.