El 23% de los diagnosticados mayores de 70 años muere en la C. Valenciana

Si una cosa ha quedado clara desde que estalló la crisis sanitaria global de la Covid-19 es que este virus es más peligroso conforme avanza la edad de las personas. Si se tiene en cuenta el número de diagnosticados de más de 70 años, el 23% de los valencianos que han dado positivo ha terminado perdiendo la vida.

Pero, además, el coronavirus es mucho más letal entre hombres que en mujeres. Tomando las cifras absolutas, las muertes de varones suponen un 58,9% de las 838 registradas en la Comunitat Valenciana hasta ayer domingo.

Los hombres mueren más. Y sus posibilidades de fallecer crecen conforme aumenta la edad de los contagiados. Así, si el análisis se acota solo al grupo de varones que ha dado positivo de más de 70 años, el porcentaje de fallecidos se dispara al 26,6%, mientras que el de las mujeres cae por debajo del 20%.

Son solo algunas de las conclusiones que deja el microdato estadístico que ha empezado a distribuir la Conselleria de Sanidad este fin de semana, desglosando por franjas de edad y sexo tanto el número de fallecidos como el de contagiados. Del cruce de ambos, positivos contabilizados y fallecimientos, se extrae la tasa de letalidad, es decir, la proporción de personas que mueren por la enfermedad entre los afectados.

Para tranquilidad general, entre el conjunto de la población, la tasa general de letalidad en la C. Valenciana se sitúa en un 9,49%, según los datos actualizados ayer. Menos de uno de cada diez enfermos pierde la vida. Conviene tener en cuenta que esta variable se obtiene a partir del número conocido de contagios. Esta tasa de letalidad será probablemente mucho menor, atendiendo a la escasez de test realizados y a la certeza de que muchas personas están pasando la enfermedad con sintomatología leve, sin dar cuenta de ella, o asintomáticamente. Hasta que no se generalicen los test en las próximas semanas no podrá perfilarse mejor la virulencia de esta enfermedad respiratoria.

Lo preocupante es la virulencia de la enfermedad en la población de más edad. Y es que, hasta los 50 años, en la autonomía apenas han fallecido el 0,41% de los contagiados.

Volviendo a la diferencia por sexos, cabe destacar que la franja más peligrosa para los hombres es la que va de los 80 años en adelante, lo que explica la necesidad y preocupación de evitar la exposición de las personas mayores, así como la situación dramática que se están dando en muchas residencias de la tercera edad. En la C. Valenciana, casi un tercio de los hombres contagiados entre los 80 y los 89 años han fallecido. Además, entre los diagnosticados de más de 90 años, la mortalidad se dispara hasta el 44%, casi la mitad.

De nuevo, la tasa de letalidad es mucho menor entre las mujeres. Por su mayor esperanza de vida, solo hay más fallecidas que fallecidos a partir de los 90 años, en términos absolutos. Sin embargo, ellas tienen más opciones de supervivencia. La ratio entre fallecimientos/contagios en mujeres de más de 90 años es del 28,5%. En cambio, en los hombres roza el 44%, quince puntos más.

Todo apunta a que es un reflejo lógico de la situación general. En la C. Valenciana, las mujeres tienen cinco años más de esperanza de vida que los hombres (85 frente a casi 80), según los últimos datos del INE. Además, ellos son más propensos a la hipertensión, problemas cardiovasculares o enfermedades respiratorios, patologías previas que conforman un grupo de riesgo para la Covid-19. Aunque, de nuevo, cabe resaltar que es pronto para conocer el comportamiento del virus y las variables que aceleran su letalidad, aunque en todos los países se repite esa mayor afección en hombres que en mujeres.