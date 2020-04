Hay contagios pero menos casos graves

Los casos de contagios por coronavirus que recibimos en el hospital no cesan. La intensidad de los ingresos es menor, pero el virus sigue activo. Con todo, lo que sí estamos detectando es que recibimos menos casos graves.

Por eso hay que estar muy atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas semanas porque hoy vuelven a la actividad los trabajadores de los sectores no esenciales. Y la prueba de si es es o no una buena decisión la tendremos dentro de 15 días cuando veamos si hay o no repunte. Lo que es evidente es que en estos momentos los hospitales no podríamos asumir un brote de iguales características que al inicio de la crisis sanitaria y probablemente ni un brote menor.

Los hospitales no se han recuperado ni mucho menos. Ni en la Comunitat Valenciana donde por suerte estamos mejor y aunque nos vimos obligados a ampliar camas de críticos, lo cierto es que tenemos menos casos que por ejemplo Madrid o Barcelona, donde los ingresos en las unidades de críticos siguen siendo muy elevados y no se han recuperado ni tienen prácticamente huecos. Los hospitales valencianos están mejor como digo pero esto es una crisis de todos y no solamente nuestra.



Sin problema de material

El material que ha llegado hace que no tengamos problemas en estos momentos de suministro y aunque hubo días al principio en los que escaseaba, ahora el abastecimiento es normal. Pero claro, aunque no tengamos ahora problemas sí que debemos ser previsores porque podemos necesitarlo aún durante muchas semanas y más si llegara un nuevo brote. Hay que ser previsores. Ocurre como con el hospital de campaña que podría no hacer falta, pero es necesario que esté ante cualquier rebrote y también para realizar medidas de desescalada progresiva, ya que es necesario saber que tienes recursos disponibles y suficientes porque según los expertos en salud pública necesitamos unos requisitos para iniciar la desescalada y es necesario que el hospital de campaña esté ahí.