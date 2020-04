Picassent en quarentena

Novament, es fa de dia a Picassent i al carrer, on fa quasi un mes s'escoltava el bullici del poble que desperta, hui només queda el xiu-xiueig de gorrions i oronetes acompanyat pel so de la hidro netejadora complint amb les seues tasques de desinfecció.

Sense dubte, vivim una crisi sense precedents, una situació excepcional provocada paradoxalment per un ésser microscòpic que ha posat en jaque al món sencer, que està provocant milers de morts, parant les economies i obligant a la ciutadania a confinar-se a casa com a principal mesura de protecció. Una situació que com a alcaldessa del municipi estic vivint-la, junt al meu equip de govern, amb la major auto-exigència i alt grau de responsabilitat.

Cert que no és fàcil, però afortunadament no estic asoles. Estos dies s'està demostrant que les persones comptem amb una gran capacitat d'unió i de resposta quan tenim un enemic comú, i eixe és el COVID-19. I a Picassent, localitat de poc més de 20.000 habitants, enclavada en la comarca de l'Horta Sud, els seus veïns i les seues veïnes estem donant bon exemple de com afrontar esta lluita que de segur anem a guanyar tots junts.

Però a més, des de l'Ajuntament estem treballlant colze a colze amb l'equip directiu del Centre de Salut, Cossos de Seguretat (Policia Local, Guàrdia Civil, Protecció Civil i UME), així com també amb els caps de les associacions locals que han brindat la seua col·laboració a l'hora de materialitzar les diverses iniciatives que estan en marxa, com és la confecció i repartiment de mascaretes, el repartiment de menjar i medicaments a casa i la felicitació d'aniversaris a menors de 12 anys. I en les tasques de neteja i desinfecció, tant en el casc urbà com en les urbanitzacions, una labor amb la que s'ha comptat amb l'ajuda de tractoristes i cooperatives del poble. D'esta manera, cadascú, des del seu lloc està complint de manera excel·lent, de manera que tots remem en la mateixa direcció.

Està clar que la unió fa la força i que tota coordinació és important però sense l'empenta de tot un poble volcat, amb una gran dosi de solidaritat, els resultats no serien els mateixos. Per això, des d'ací vull fer un agraïment públic a les associacions del poble que s'han enganxat a participar de manera activa en les diverses iniciatives solidàries com són: les Ames de Casa Tyrius, junt a l'empresa d'Isabel Serrano i les dones que cusen mascaretes, l'Agrupació Protecció Civil, el Grup Jovenívol de la Parròquia de la Miraculosa i l'Agrupació Scolta L'Om. Totes elles amb voluntaris i voluntàries que estan donant el millor d'ells mateixa perquè «Tot vaja bé».

I n'estic segura que tot anirà bé perquè, tot i que la tristesa ens inunde en vore els nostres carrers buits, hem de pensar que açò passarà i que podrem tornar a vibrar al carrer amb eixe sentiment de pertanyença a la col·lectivitat per celebrar que totes i tots units hem arribat a bon port, tot i no oblidant a aquelles persones volgudes i estimades que s'han quedat pel camí, víctimes d'esta greu malaltia.

Molta força i endavant!