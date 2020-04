Sanidad deja fuera del protocolo para despedirse a los pacientes que están en UCI

Los políticos llevaban varios días anunciándolo y, por fin, este fin de semana la Conselleria de Sanidad daba forma al primer protocolo para poder dejar pasar a familiares de personas enfermas con covid-19 (y con otras patologías) para despedirse de ellas en el último momento. Un gesto de humanidad en respuesta a la dura realidad de los que están muriendo en aislamiento y a unas familias que tampoco van a poder velar ni despedir como toca a sus seres queridos.

El texto nace, sin embargo, con un gran pero que muchas familias pueden no llegar a entender: se permitirá dejar pasar a un familiar para despedirse -con la debida protección- pero no si el enfermo está ingresado en una unidad de cuidados intensivos, UCI. Así consta en la redacción definitiva del protocolo de acompañamiento al paciente en el final de la vida durante la pandemia covid-19 que la conselleria ultimó el pasado fin de semana. La administración argumenta que, por el momento, los pacientes que están ingresados en las UCI no pueden incluirse en este protocolo ya que el riesgo para la persona que acude a despedirse «es excesivamente alto».

Cabe recordar que las condiciones en las que están los pacientes de covid-19 en las UCI, normalmente intubados y con respiración asistida, hace que el riesgo de contagio sea mayor ya que estas técnicas de apoyo respiratorio generan más aerosoles (proyección de partículas al aire) y con ellos, aumenta de forma exponencial el riesgo de infectarse con el coronavirus. Si algún familiar acudiera a despedirse sin haberse puesto adecuadamente el equipo de protección individual o, si cometiera algún fallo al quitárselo, estaría muy expuesto al contagio.

Según el protocolo, desde la administración están, sin embargo, buscando «alternativas» para permitir también algún tipo de acompañamiento en este contexto.

Una persona y con protección

Por ahora, lo que sí permite el protocolo es que los familiares de personas que estén a punto de morir puedan acceder a las habitaciones para despedirse. En principio, se permite el acceso de una persona. Es el personal sanitario el que activa el protocolo aunque la familia es la que decide si la despedida se realiza antes de la fase de agonía (un día o dos antes de la muerte) o ya en los últimos momentos. Una vez avisados, se permitirá acceder a un familiar para que permanezca unas horas con el paciente y «excepcionalmente» se podrá valorar la presencia «de dos personas».

Si la persona que está a punto de fallecer es por covid-19, el familiar solo podrá estar cuatro horas como máximo y, por supuesto, con traje de protección individual. No podrá salir de la habitación durante el tiempo que esté con su familiar y antes, tendrá que haber pasado una valoración clínica para descartar que él mismo pudiera ser una posible caso de coronavirus.

Para colocarse y retirarse de forma correcta el equipo de protección, recibirá asesoramiento del personal sanitario. El hospital también ofrecerá apoyo psicológico y fomentará el uso de recursos tecnológicos para «facilitar la presencia virtual del resto de familiares en la habitación y la comunicación con la persona ingresada».