CSIF denuncia a Sanidad por prevaricar al no proteger a los trabajadores

El sindicato CSIF ha presentado este miércoles una denuncia contra los responsables de la Conselleria de Sanidad por incumplir su obligación legal de proteger a los trabajadores dotándoles de medios preventivos para hacer su trabajo contra la pandemia actual con las "mínimas condiciones de seguridad".

La denuncia han sido presentada ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia "contra todas aquellas personas que por su condición de autoridades y responsables de Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat y de cualquier otra instancia pudieran resultar criminalmente responsables".

El sindicato señala en el escrito ante el juzgado que la falta de protección al personal sanitario podría constituir, entre otros, delito de prevaricación por omisión, según informa en un comunicado divulgado este miércoles.

Preguntada al respecto en la rueda de prensa diaria para ofrecer los últimos datos sobre la pandemia, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha señalado: "Lo desconozco y no voy a entrar a valoraciones del sindicato. No hay un problema de material, pero insisto en todas las ruedas de prensa, no puedo trasladarles más y tendrán a su debido tiempo, primero el juzgado y luego se hará público".

Barceló ha reiterado que "no hay problema de material" para el personal sanitario de la Comunitat Valenciana y ha añadido: "Yo les digo la información que yo tengo, sin entrar en otras valoraciones".

Por su parte, CSIF recuerda en la denuncia que "la obligación legal de proteger a los trabajadores por parte de la empresa, o en este caso administración empleadora, implica también la obligación de dotarles de los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad".

Hace hincapié en que "tal obligación está siendo incumplida de manera palmaria por la administración denunciada desde el primer momento de enfrentar la epidemia".

"Como consecuencia de su inactividad y falta de previsión pese a los antecedentes que conocía o debía conocer, ha provocado que sus profesionales sanitarios hayan estado y estén trabajando con batas permeables, chubasqueros, bolsas de basura, sus propias gafas, gafas de buceo y aquellos otros medios que se les ocurre agudizando su ingenio para protegerse frente al Covid-19 y evitar la propagación de la enfermedad ante la pasividad de la Administración", añade.

La denuncia relata que "en fecha 31 de enero de 2020, CSIF presentó escrito dirigido a la Consellera de Sanitat en el que le requería a informar al personal que presta servicios en instituciones sanitarias sobre los pasos a seguir y el protocolo que esté elaborando ante la propagación del coronavirus, así como a suministrar los equipos de protección individual (EPI) que correspondan para garantizar la seguridad de los empleados públicos".

Continúa explicando en su escrito que "ante la inactividad" de la Conselleria, el sindicato presentó un nuevo escrito a la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud laboral, el pasado 27 de febrero, antes de la celebración de la reunión de esa comisión.

"En este documento se reitera lo expuesto en el 31 de enero de 2020 y se deja constancia, además, de algunos centros concretos en los que faltan medidas de protección o éstas son insuficientes. En la misma línea se presentó escrito a la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud laboral, en fecha 5 de marzo de 2020".

La "evidente inactividad" que obtuvo por respuesta ha causado entre sus profesionales "un elevadísimo porcentaje de afectados por la infección, que ha sido causa de graves lesiones y del fallecimiento en algunos casos", señala el CSIF.

Toda la información sobre el coronavirus en Valencia

ÚLTIMA HORA: Toda la información, en directo

Mascarillas gratis en las farmacias valencianas para mayores y colectivos de riesgo

Función Pública estudia vías para la movilidad forzosa de funcionarios

Gobierno y comunidades definen cómo cerrar el curso escolar

La propagación del virus crece cuando bajan las temperaturas

CURVA | Todos los gráficos para entender la evolución del virus

¿Puedo ir a comprar a otra población?: respondemos a todas tus dudas