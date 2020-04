Los hospitales reorganizan plantas y UCI por la bajada de los contagiados

Quienes trabajan allí todavía los definen como un escenario «de guerra» pero los hospitales valencianos están empezando a modificar su apariencia, aunque poco a poco, por el descenso paulatino de enfermos de covid-19. La bajada tanto de pacientes ingresados por coronavirus como de aquellos más graves que deben permanecer en la UCI está siendo lenta pero paulatina. En los últimos diez días estos parámetros no han hecho más que bajar y así lo volvieron a hacer ayer: 1.412 personas ingresadas el pasado lunes, de las que 305 estaban en cuidados intensivos, la mejor cifra desde el pasado 27 de marzo. Ayer también el número de altas 266, superó al de nuevos casos, 153. La curva que no desciende sigue siendo la de fallecidos: 907 en total tras registrarse otros 31 fallecimientos.

Este descenso gota a gota se está dejando notar en la organización interna de los hospitales que tuvieron que convertirse en casi monográficos durante las últimas semanas para acoger la avalancha de casos graves y muy graves de personas con la enfermedad covid-19 que provoca el coronavirus SARS-CoV-2. Así, hay centros como el de la Marina Baixa en los que las plantas de hospitalización destinadas a pacientes de coronavirus han pasado de siete a cuatro u otros como el de Elda donde ya se han cerrado algunos espacios «ganados» en plena subida de la curva para alojar a todo aquel que lo necesitase. En La Fe, por ejemplo, se está también «reagrupando» en planta a los enfermos covid-19.

Repliegue «reversible» de las UCI

De forma más tímida este conato de vuelta a la normalidad también se está dejando entrever en algunas UCI aunque, esto, como en otros aspectos difiere mucho según centros hospitalarios y la ocupación y presión asistencial que hayan tenido hasta ahora. En el Hospital Doctor Peset, y según fuentes sindicales, ya se habían «liberado» los cuatro quirófanos ocupados para ampliar la capacidad de la UCI que sí mantiene ocupada el área de Reanimación. En otros hospitales como el Clínico o el de Sagunt, las UCI aún no se han replegado y siguen ocupando espacios alternativos como quirófanos, por ejemplo.

Los expertos intensivistas explican, sin embargo, que esta vuelta a la normalidad de la que ya habla el president Ximo Puig va a ser muy lenta en las UCI ya que los ingresados en cuidados intensivos por covid-19 tienen unas estancias medias «muy largas» por lo que la bajada de la curva será «muy lenta y hasta el verano», auguran. Con todo, y en previsión, Sanidad tiene previsto lanzar una serie de medidas conjuntas para hacer ese repliegue de forma unificada en todas las UCI y, sobre todo, «reversible» ya que hay que prever un posible repunte en los próximos días ante la vuelta al trabajo ayer de los trabajadores no esenciales que no pueden hacer teletrabajo.

Pruebas a sanitarios

La Conselleria de Sanidad ya ha hecho 3.625 test rápidos para detectar la presencia de coronavirus entre personal sanitario, de residencias, ancianos y personal de servicios esenciales. Es la cifra que dio ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que recordó que las pruebas se harán por ahora en estos colectivos y siempre que haya síntomas. Si el test rápido es positivo no se hace una segunda prueba en laboratorio pero sí hay confirmación vía PCR en laboratorio si esta primera prueba es negativa. La Comunitat Valenciana ha recibido 174.573 de estos test rápidos.

Sobre el ritmo de realización de test, Barceló reconoció ayer que todavía no era «alto pero sí adecuado» de entre 1.300 y 1.700 pruebas diarias y esperaba que se aumentara durante la semana gracias a la incorporación de más laboratorios incluso privados gracias a la nueva orden ministerial. Según las cifras oficiales, hasta ahora se han hecho 39.971 pruebas de detección de coronavirus y 30.758 han sido negativas.

No hay fecha todavía para la realización de test rápidos a otros colectivos que no sean sanitarios o trabajadores de servicios esenciales ni tampoco para la encuesta de seroprevalencia impulsada por el Ministerio de Sanidad y que hará análisis a 60.000 personas en toda España (cerca de 6.000 en la C. Valenciana) para conocer el porcentaje de población que ha pasado la enfermedad y poder diseñar estrategias de vuelta a la normalidad más ajustadas.

Letalidad en hombres y mujeres

Segregación de personas fallecidas por edad y sexo

Segregación de casos positivos de contagio por edad y sexo

Registro de infecciones y muertes por departamentos de salud