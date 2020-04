miedo a un repunte de casos

Ayer fue el primer día de retorno al trabajo de los sectores no esenciales y quienes también trabajamos ayer notamos mucho más tráfico del habitual. Lo hablamos entre los compañeros y la verdad es que la reincorporación de esos miles de trabajadores a la actividad nos genera miedo porque por mucha precaución que se tome sabemos que esa actividad puede ir asociada a un repunte de los contagios. Pero habrá que esperar a ver qué ocurre. Está claro que la economía es importante pero también habría que valorar en términos económicos el coste que tendría un repunte porque una cama de UCI, es probable que la gente no lo sepa, vale muchísimo dinero y todos los recursos sanitarios que se tendrían que volver a gastar.

Creo que eso habría que valorarlo. Sobre todo porque los ingresos en la UCI son largos. Tenemos pacientes que llevan un mes ingresados en la UCI.El paciente que se pone malísimo y requiere de todos nuestros cuidados y de todos los soportes de órganos puede estar un mes en la UCI y salen adelante, pero el esfuerzo es altísimo y el coste, también. Y si multiplicamos por las 7.000 camas de críticos que hay en España pues hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso decimos que nos da miedo esta vuelta de la actividad económica.



Actividad quirúrgica parada

No nos queda más que confiar y ojalá no sea igual que al principio y si se produce un aumento de casos sea de poca envergadura y lo podamos asumir, pero luego por otra parte en los hospitales es necesario ponerse ya a hacer otras cosas porque la actividad quirúrgica está parada y tampoco sabemos como se va a gestionar la desescalada. No sabemos si habrá hospitales Covid de referencia donde podamos agrupar a los enfermos y dejar otros centros libres para otras patologías.

Intentamos separar las enfermedades, pero lo adecuado sería tener unos hospitales de referencia Covid y centralizarlo en ellos. Es algo que por ejemplo en Italia se ha hecho o como por ejemplo Ifema donde el Covid va allí. Quedan aún muchas cosas por decidir y estamos pendientes.