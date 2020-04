Protecciones gratis en las farmacias para mayores y colectivos de riesgo

Las personas que más riesgo tienen si contraen la enfermedad covid-19 (mayores de 65 años, inmunodeprimidos, trasplantados...) no tendrán que preocuparse por el desabastecimiento o los altos precios de las mascarillas. Según el acuerdo al que ayer llegó el Consell con los tres colegios oficiales de farmacéuticos, en la Comunitat Valenciana, estas personas de riesgo tendrán las mascarillas gratis en las farmacias y las podrán recoger solo presentando su tarjeta sanitaria SIP.

Así lo adelantaron ayer fuentes de Presidencia poco después de la reunión que mantuvo el presidente Ximo Puig con los presidentes de los tres colegios oficiales (Fe Ballesteros de Alicante, Sergio Marco de Castelló y Jaime Giner de Valencia) junto a la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

El acuerdo está tomado pero aún hay muchos flecos por cerrar. Por ejemplo, todavía se desconoce a partir de cuándo se podrá iniciar este reparto gratuito en farmacia. Desde el Consell apuntaron que será «en los próximos días», pero el anuncio ayer lanzado por Puig motivó que las boticas recibieran a muchas personas preguntando por una medida que aún no tiene fecha.

Tampoco se ha concretado, por ahora, cuántas mascarillas se repartirán en total, cuáles serán los colectivos de riesgo incluidos y cuántas mascarillas se repartirán por persona. En principio, será el Consell quien ponga la materia prima y las farmacias se encargarán de su distribución entre las boticas y el control en el reparto vía SIP. El president Ximo Puig destacó ayer que la iniciativa, de las primeras que se hacen en España, va a ser posible gracias al esfuerzo inversor que ha realizado la Generalitat en la compra de material directamente a China a través de la llamada «Operación Ruta de la Seda» gracias a la que ya se han fletado nueve aviones con diverso material médico y de protección, incluidas millones de mascarillas quirúrgicas y con filtro para los profesionales sanitarios. Según el detalle aportado ayer por Puig, se han recibido así «12 millones de mascarillas, 2,4 millones este mismo martes», un montante del que «se va a hacer partícipe al colectivo farmacéutico».

El presidente del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner, seguró ayer estar «muy agradecido» por haber sido reconocidos por el Consell «como agentes fundamentales que somos» en el sistema sanitario. Las farmacias asumirán así la distribución y el reparto y el asesoramiento sobre el buen uso a los ciudadanos «aunque aún no sabemos cuántas serán por persona».

Por otra parte, Puig adelantó la intención del Consell de «trabajar» para que las mascarillas estén disponibles en las farmacias para el resto de personas «a precios razonables» y para que «todas las personas puedan adquirirlas en el momento que sea necesario y nadie quede excluido».



Satse denunciará a los jefes que pidan reutilizar los equipos

El Sindicato de Enfermería Satse ha advertido que denunciará «con nombre y apellidos» a cualquier mando, servicio o gerencia que pida a los trabajadores reutilizar los equipos de protección individual (EPI) como hasta ahora se estaba haciendo por falta de material. Desde el sindicato alertan que este tipo de órdenes «verbal o por escrito» no están «amparadas por la normativa» después de recibir un escrito del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo rectificando, a petición del sindicato, su documento «Prevención de riesgos laborales vs COVID-19: Compendio no exhaustivo de fuentes de información» en el que sí abría la puerta a la reutilización de equipos tras su desinfección en casos de desabastecimiento. El INSST, entiende que se puede inducir a error, como alegaba el sindicato, por lo que ha considerado conveniente sustituirla la redacción inicial del documento y especificar que «con carácter general, los equipos de protección respiratoria filtrantes utilizados frente a riesgo biológico deberían desecharse después de su uso». Satse envió ayer a todas las gerencias este cambio del INSST alertando de «la repercusión legal que acarrea el incumplimiento de la normativa que regula el uso de material de protección desechable».



Igualdad habilita viviendas como centros de emergencia social

La Conselleria de Igualdad ha puesto a disposición inmuebles para su habilitación temporal como centros de emergencia social y sociosanitaria durante el tiempo que duren las consecuencias de la pandemia en las personas más vulnerables. Así consta en la orden que publicaba ayer el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en la que se especifica que el objetivo es garantizar la necesaria asistencia a las personas afectadas por la pandemia competencia de la conselleria y en coordinación con el Ministerio de Sanidad a través de la Conselleria de Sanidad. En el texto, que firma la vicepresidenta y consellera del ramo, Mónica Oltra, se recuerda que a causa de la pandemia «se están produciendo nuevas situaciones de vulnerabilidad específicas que requieren una atención social o socio-sanitaria que no puede ser prestada con los recursos ordinarios del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales», indica. Por ello, en este contexto y ante la situación de extraordinaria vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que requieren ingreso en centros de acogida temporal de emergencia de carácter social y socio-sanitario, se habilitan temporalmente inmuebles para este fin, y se suspende temporalmente el uso que tenía antes.