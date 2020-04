Apoyo general entre los sindicatos al acuerdo entre Gobierno y CCAA

El acuerdo alcanzado ayer entre Gobierno y comunidades autónomas sobre cómo evaluar un curso escolar atípico por la epidemia de coronavirus fue, en general, bien recibido por los sindicatos, centros de enseñanza y madres y padres de la Comunitat a la espera de la reunión que mantendrá hoy conselleria con todos ellos para trasladar, punto por punto, las medidas tomadas en la reunión.

Así, desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del País Valenciano (Stepv) destacaron sobre todo el acuerdo para evaluar a un alumno en base a los dos primeros trimestres. «No es justo evaluar igual a dos alumnos que quizá no tienen los mismos recursos para realizar las clases telemáticas». Por otro lado, también celebraron la medida de considerar la repetición de curso como algo excepcional.

En esta línea, desde la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval) también aprobaron el método de evaluación propuesto por el gobierno y aseguraron que «el aprobado general no sería una medida justa, ya que no sería bueno dejar pasar de curso a algunos alumnos que no están preparados y podemos perjudicar». Por otro lado, desde la federación apuntaron la posibilidad de alargar el curso hasta el día 30 de junio, de cara a «recuperar clases y material no impartido y recuperar la normalidad». Sobre la posibilidad de abrir los centros educativos en julio para clases voluntarias de refuerzo, la plataforma rechazó la medida e indicóaron que «este año es mucho más necesario que cualquier otro que los alumnos tengan actividades lúdicas en verano porque llevarán dos meses confinados en sus casas.

Desde la Asociació de Directores de IES del País Valenciano (ADIES) defienden la postura contraria sobre las clases en julio, aunque en general consideran el acuero «muy positivo». «Sí que abrimos la puerta para dar clases de refuerzo en julio o realizar otras actividades de recuperación para aquellas personas que no hayan superado alguna materia» señaló su portavoz, Antonio González.

Problemas laborales

UGT emitió ayer un comunicado en el que exigía a Educación ampliar la negociación con todos los temas laborales que afectan al profesorado. Desde el sindicato demandaron que conselleria amplíe los temas que se van a negociar en la Mesa Sectorial «y que se limitan a las instrucciones relacionadas con la activación de las adjudicaciones de puestos de trabajo docente y a la gestión administrativa de las situaciones de incapacidad temporal, excedencias, permisos y licencias del profesorado durante el estado de alarma y sus prórrogas».

Piden garantías económicas para los erasmus afectados por la crisis

La comisión de Educación del Parlamento Europeo ha solicitado en una carta a la Comisión Europea que asegure a los estudiantes Erasmus+ el reembolso de los gastos adicionales que tienen que afrontar por la crisis del coronavirus y que, además, puedan disfrutar de la beca y completar el curso. Según la carta dirigida a la comisaria del ramo, Mariya Gabriel, cerca de 165.000 estudiantes y otros 5.000 ciudadanos que participan de programas de voluntariado de la UE necesitan «seguridad» de que van a tener cobertura ya que, hasta ahora, las agencias nacionales que gestionan estas becas no están aportando «certezas» sobre qué pasará con estos gastos o si van a perder el año académico. Bruselas publicó una guía de orientación en la que se apuntaba que quienes pudieran seguir las clases a distancia mantenían la beca y abría la puerta a que los estudiantes pidieran a las autoridades nacionales compensaciones por gastos extra como billetes pero deja en manos de estas agencias su pago así como posponer al próximo curso el intercambio.

Expertos piden acabar el curso y ayudar a los alumnos vulnerables

El curso podría darse por terminado en la educación obligatoria y centrar los apoyos docentes en el alumnado más vulnerable, mientras que en la postobligatoria habría que asegurarse de que el estudiantado adquiere aquellas competencias y conocimientos que son «aval de los títulos que van a obtener». Así lo plantea el profesor de Sociología de la Universitat de València, Daniel Gabaldón, especialista en Educación, en una entrevista con la Agencia Efe en la que pide «tener mano ancha» y ser «razonable y pragmático». En las etapas obligatorias (Primaria y Secundaria) no sería «tan grave» cerrar el curso según el experto. «Hemos hecho dos tercios del curso escolar actual», asegura este sociólogo, quien defiende apoyos docentes «en aquellos colectivos y personas que el sistema conoce y que están en dificultades». En las etapas postobligatorias, Gabaldón plantea hacer por internet la formación que se pueda pueda y la que no, se recupere cuando se vuelva a las presenciales y asegurar conseguir las competencias que avalan los títulos.

Los estudiantes celebran las medidas

La Federación Valenciana de Estudiantes fue otra de las entidades que celebraron ayer el acuerdo entre Gobierno y CCAA. Su portavoz, Enrique Martínez, señaló que «es una propuesta que nosotros veníamos defendiendo hace varias semanas y la estábamos pidiendo». Pese a todo, muestran reservas: «todavía nos falta mucha información acerca de cómo se van a evaluar todos los contenidos».