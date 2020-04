Bonig ofrece a Puig pactar un presupuesto de legislatura para salir de la crisis

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha ofrecido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, su mano tendida para elaborar un presupuesto "de legislatura" para salir de la crisis sanitaria y económica generada por la Covid-19. En su primera rueda de prensa telemática desde que se declaró el estado de alarma, Bonig ha partido de la base de que el actual presupuesto está agotado y acabado y que es necesario un plan de choque para el resto de legislatura.

Bonig, que ha admitido que está tratando de ser moderada en sus críticas, basa su propuesta en dos ejes.

De un lado, un recorte servero en lo que ha calificado la "grasa" de la Administración y que implica reducir altos cargos, personal asesor y empresas públicas, y, de otro, una serie de medidas para proteger la salud de la ciudadanía y ayudar a paliar la crisis económica. Así, entre las iniciativas (algunas ya anunciadas días atrás) figura la de realizar test masivos a toda la población y blindar la política social y la economía sobre todo, para proteger a los más vulnerables. Bonig ha cuantificado en 1.200 millones el dinero movilizado y que saldría del ajuste y del IVA que el Gobierno de Pedro Sánchez adeuda a la Comunitat Valenciana.

Así, apuesta por no subir impuestos, agilizar la tramitación de la renta mínima de ciudadanía ("no hay que dar más ayudas, si no conseguir que lleguen rápido) y la colaboración pública privada para volver a la normalidad sanitaria e investigar para salvar vidas y evitar futuras pandemias. "No se puede trabajar desde el sectarismo", ha dicho. Entre otras medidas ha pedido también que la Generalitat asuma la cuota de autonómos los próximos tres meses y un plan para hacer frente a la brecha digital en los colegios.

Bonig ha insistido en su petición para que se abran las Corts porque cree que se está "amordanzando" a la oposición y el Consell está cómodo con videconferencias "controladas". La presidenta del PPCV ha asegurado que aunque el cuerpo le pide ser más incisiva y ya habrá tiempo para pedir responsabilidades por una nefasta gestión de la crisis.