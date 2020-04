La gran empresa defiende ante Puig la vuelta a la actividad con seguridad

Los grandes empresarios de la Comunitat Valenciana representados por la junta directiva de AVE trasladaron ayer al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con el que se reunieron por videoconferencia, la «necesidad de volver a la normalidad de la actividad económicas con los medios de seguridad que hagan falta», según aseguraron a este diario al término del encuentro fuentes de la organización que preside Vicente Boluda, que recordaron que «muchas empresas, como las del sector agroalimentario, ya funcionaban con esas protecciones antes de la pandemia» y que «sin actividad económica no hay empleo, ni impuesto, ni bienestar».

La Asociación Valenciana de Empresarios añadió que sus principales dirigentes transmitieron a Puig otras cuatro reflexiones. La primera es que el «empresario no es el enemigo, sino el que genera riqueza y el que nos sacará de la crisis». La segunda, relacionada con esta última, es «la importancia de que el sector público ponga en valor el papel del empresariado». La tercera es la petición de una reducción de las trabas burocráticas, «sobre todo ahora». A este respecto, las citadas fuentes mencionaron dos necesidades concretas: la generalización del silencio administrativo positivo y el inicio de actividad con declaración responsable. La última propuesta fue la de hacer un llamamiento a los responsables públicos para evitar que la crisis económica y sanitaria no devenga en una crisis social que incluya enfrentamiento político y entre autonomías y más crispación.

Desde AVE afirmaron que el jefe del Consell no se manifestó contrario a ninguna de las citadas reflexiones. De hecho, la Generalitat emitió una nota tras la reunión en la que Puig aseguraba que «en los temas fundamentales que me ha planteado AVE hay una gran coincidencia: no se puede generar una dialéctica negativa entre actividad económica y seguridad sanitaria; eso es un inmenso error». En este sentido, añadió que «lo principal es la seguridad de los trabajadores y ello es compatible con un funcionamiento de la economía garantizando siempre las medidas de protección».

Puig, además, resaltó la posibilidad de que, en el marco de los grandes acuerdos que pudieran rubricarse en la Comunitat Valenciana, «se realicen las reformas necesarias para superar algunos obstáculos históricos que hemos tenido y desbloquear determinadas trabas burocráticas para agilizar proyectos y relanzar la economía» Por último, el presidente de la Generalitat afirmó que la importancia de que en la Comunitat Valenciana, una vez superada la emergencia sanitaria, se suscriban unos acuerdos en los que «la colaboración público-privada ha de ser una pieza fundamental, con el objetivo de la reconstrucción» de la autonomía.

Por otro lado, la patronal autonómica CEV considera urgente que la Generalitat salde las ayudas de 235 millones de euros que tiene pendiente de entregar a empresas y autónomos. «Ante la urgencia de liquidez por parte de empresas y autónomos, la CEV apremiará a que se salden las ayudas pendientes por parte de la Conselleria de Economía», según una nota de la patronal.