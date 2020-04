es el momento de no relajarse

Afecha de hoy es cuando más casos activos tenemos por lo que hay que tener un cuidado especial para evitar contagios. Tengo la sensación de que la gente se ha relajado un poco pero conviene no hacerlo. Es el momento en el que más casos circulantes tenemos porque estamos en lo alto de la curva. Parece que como vamos disminuyendo el número de casos y de ingresos hospitalarios ya esté todo hecho. Sí que es verdad que hay menos presión en los hospitales pero la gente tiene que ser consciente de que es el momento en el que más virus circulante puede haber.

Hay menos contagios porque nos hemos confinado y estamos todos en casa, pero si sales por ahí a comprar o a lo que tengas que hacer que esté justificado es necesario tener cuidado y las precauciones tienen que extremarse al máximo.



Positivos tras cuatro semanas

Además es un momento en el que tampoco sabemos si las personas que hayan podido haber pasado la enfermedad siguen contagiando. Yo conozco casos de personas que después de cuatro semanas se han vuelto a hacer la prueba y han dado de nuevo positivo. Y se supone que si sigues dando positivo puedes ser contagioso y si no tienes síntomas pues puedes ir a comprar. Además estamos viendo cómo mucha gente sale y va a los supermercados sin mascarilla y hay que tener mucho cuidado. No tiene que olvidarse que si hemos llegado a este momento es después de mucho sacrificio.

Y también quiero dejar escrito, aunque igual no queda bien, que no me gustan los videos de coreografías que he visto de compañeros en los que parece que estamos de fiesta. En algunos casos me parece que hemos perdido un poco el norte. Hay que relativizar, claro, pero no tanto, porque estamos viviendo una desgracia, somos el país con más muertos por millón de habitante y hay muchas familias que están de luto. Y como colectivo no me gustan determinados comportamientos.

Algunos homenajes y ciertas cosas están bien y lo de los aplausos de las ocho, pues también aunque lo importante son otras cosas como las políticas de refuerzo de la sanidad.