El papel de los aerosoles en la precipitación en zonas urbanas

Los aerosoles presentes de forma natural en la atmósfera (polvo, aerosoles volcánicos, granos de polen, aerosoles marinos) provocan un enfriamiento del clima que compensa en parte el calentamiento producido por los gases de efecto invernadero. En las grandes ciudades también hay aerosoles, pero no sólo los naturales, sino los originados por la actividad humana, es la contaminación atmosférica generada por el tráfico automovilístico, las calefacciones, las industrias, etc. En un artículo indexado se habla del papel de los aerosoles en el retraso de la formación de las partículas de hielo en los cumulonimbus asociados a las tormentas en el delta del río Iangsé, en el sureste de China, este retraso puede provocar un incremento de la precipitación posteriormente, especialmente a sotavento de las áreas urbanas. Sin embargo a menudo los aerosoles impiden que el proceso de acreción de las gotas de nubes o del proceso de Bergeron Findeiss se formen gotas de lluvia bastante pesadas para que den lugar a lluvia, ya que hay mucha cantidad de núcleos de condensación en estas atmósferas tan contaminadas. Es ésta una de las causas de la disminución de la precipitación en las ciudades, pero también hay otros. Los aerosoles disminuyen la precipitación en zonas urbanas ya que provocan un enfriamiento del aire de la superficie urbana, disminuyen el gradiente térmico vertical, y esto contribuye a una menor inestabilidad atmosférica. El artículo también menciona que dependiendo del tipo de inestabilidad atmosférica los aerosoles incrementarán o disminuirán la precipitación en esta área urbana china. El investigador Daniel Rosenfeld en otro artículo menciona que en las lluvias cálidas, con nubes de poco espesor, los aerosoles aumentan la precipitación a sotavento de la ciudad. Es controvertido el papel que tienen los aerosoles en la precipitación asociada a las tormentas. Algunos investigadores afirman que los aerosoles aumentan la precipitación convectiva en las ciudades, pero en muchos artículos otros científicos mencionan la hipótesis contraria. Las hipótesis están basadas en las condiciones atmosféricas asociadas a las tormentas, que no siempre son las mismas. En función de la velocidad del viento y de desplazamiento de las tormentas, y la intensidad de la isla de calor, a mayor intensidad más aumento de la precipitación en las áreas urbanas, las precipitaciones se reactivarán en el centro urbano de las ciudades en el caso de tormentas con vientos flojos o nulos o serán más fuertes a sotavento o en las partes laterales de la ciudad en el caso de vientos fuertes.