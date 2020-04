La vía francesa que gusta al Consell para la desescalada

Vuelta a la normalidad. El proceso de desescalada depara ya decisiones distintas incluso dentro de los propios países. El Consell, que insiste en tener en cuenta peculiaridades territoriales, mira con agrado la vía francesa donde ya se ha anunciado un desescalaje progresivo por áreas económicas. Tampoco en Italia todas las regiones van al mismo ritmo.

Todas las miradas se centran ya en cómo será la desescalada, el proceso de vuelta a la normalidad una vez se controle la pandemia. Al gobierno valenciano hay una vía que le gustaría explorar, aunque las medidas a adoptar dependen del Gobierno de España que aún no ha detallado ese proceso.

El Consell sí ha precisado que esa desescalada debería atender a peculiaridades territoriales y no ser homogénea para toda España, algo que el Gobierno de Sánchez no tiene decidido. En ese debate se están viendo ya diferencias entre países. Hay un proceso que gusta al gobierno valenciano y es el que ha anunciado el presidente de la república francesa Emmanuel Macron que pese a liderar uno de los países con una estructura política más centralizada ha planteado un desescalaje progresivo y selectivo por áreas que permitiría por ejemplo a partir del 11 de mayo el regreso a la actividad laboral y reiniciar actividades como la industria o los negocios y los servicios, aunque es una decisión política que no exenta de riesgos por si se produce un posible repunte.

El gobierno valenciano cree que las cifras de contagiados en la Comunitat Valenciana, por debajo de la media española, pueden permitir una vuelta a la normalidad especialmente de las actividades económicas antes que en otras autonomías, como Madrid, y por eso cree que deben tenerse en cuenta particularidades territoriales o de sectores económicos.

No es lo mismo Baleares que Madrid, señalan las fuentes, que añaden que esas pretensiones valencianas están avaladas por los propios expertos sanitarios autonómicos. Macron, por ejemplo, ya ha puesto una fecha para rebajar las medidas de confinamiento. Es el 11 de mayo por lo que si Francia se decanta por ese día no es probable que en España, con más casos de contagios, se vaya a producir antes una distensión de las restricciones de movimientos.

Supervisión del ministerio

El Consell entiende que tienen que existir unas normas generales para toda España, pero también que se puedan tomar ciertas decisiones en el ámbito autonómico con la supervisión del Ministerio de Sanidad. Explican que la salud es lo primero pero también la economía es clave y es necesario que en cuanto sea posible la industria vuelva a reactivarse, como es el caso por ejemplo de la factoría Ford de la que dependen también cientos de empresas y miles de trabajadores valencianos.

Lo que está claro es que no es lo mismo los datos de contagiados valencianos, donde ya hace más de una semana que las altas superan cada día a los nuevos contagiados que otros territorios donde siguen sin contener la crisis.

En Italia, uno de los países, como España, más afectados por el coronavirus, diferentes territorios han adoptados decisiones dispares. Así por ejemplo en Lombardia no se aplica una medida de apertura de negocios como papelerías o tienda de ropas infantiles que sí rige a escala nacional o en Veneto ya se pueden instalar mercados al aire libre o los ciudadanos puedan salir a practicar deporte.

Macron por ejemplo también ha decidido en Francia que se puedan abrir las escuelas y las guarderías a partir del 11 de mayo, algo que en España parece descartado y ya se habla de dar por finalizado el curso escolar.