La conselleria retoma los test a pacientes leves tras garantizar los análisis a los sanitarios

No hay una fecha estimada todavía pero la Conselleria de Sanidad ya tiene en mente volver a hacer test para buscar el coronavirus a aquellos pacientes con síntomas leves que pasan la enfermedad aislados en casa y sin saber si están realmente contagiados o no. Así lo anunció ayer la consellera del área, Ana Barceló, que reconoció que no hay una fecha prevista para ello, «pero no tardaremos mucho».

La primera condición para poder hacerlo ya está cumplida: los test rápidos ya han llegado a la Comunitat Valenciana, más de 174.000 en dos tandas distribuidos por el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, y según recordó Barceló, para dar este segundo paso, primero había que cumplir con el cribado de pruebas que se está haciendo a los colectivos más «importantes» y a los que primero iban dirigidos estos test rápidos: personal sanitario, sociosanitario, ancianos de residencias y personal esencial como policías o bomberos

Según Barceló se estaba trabajando para ampliar ese cribado en residencias de mayores y en profesionales sanitarios y así«nos preparamos para dar el salto cualitativo de hacer a toda la población con síntomas pero no hay fecha estimada». El protocolo de uso de los test rápidos del Ministerio de Sanidad ya prevé que estas pruebas (que con una gota de sangre dicen en 15 minutos si la persona tiene anticuerpos contra la enfermedad, señal de que la tiene o la ha tenido) se pueden utilizar fuera de hospitales y residencias pero con condiciones. Primero, solo se hará en personas que tienen síntomas «de varios días de evolución» para garantizar que el test es más certero (los anticuerpos aparecen varios días después de contagiarse) y en personas que son «sospechosos» de ser pacientes covid-19 por el tipo de síntomas que tienen.

Con este cambio, que aún está por llegar, las autoridades sanitarias avanzan en esa necesidad de hacer cuantos más test mejor para conocer el impacto real de la pandemia en la sociedad y poder plantear mejores estrategias de desescalado en las próximas semanas. Los pacientes con síntomas leves dejaron de ser prioritarios en las pruebas a mediados de marzo cuando la curva estaba de subida, los test rápidos aún no habían llegado e incluso el estocaje de pruebas PCR se rompió por la alta demanda.

Más pruebas al día

Además, la conselleria debe garantizar antes de dar este paso que tiene garantizada la capacidad de hacer pruebas PCR, las que buscan directamente la presencia del virus en nuestro cuerpo y que se hacen gracias a una muestra de esputo en laboratorio. Son más fiables y aunque existan ya los test rápidos siguen siendo necesarias, pues hay que acudir a ellas si la prueba rápida es negativa y hay síntomas porque puede ser un falso negativo. El ministerio acaba de hecho de certificar el laboratorio de Fisabio como un nuevo centro donde hacer PCR, además con un trabajo automatizado que puede aumentar las pruebas en 6.000 diarias.

Este aumento de pruebas -tanto rápidas como PCR- ya se está dejando notar en las cifras acumuladas que Barceló aporta diariamente. En total, se han hecho pruebas a 43.420 personas: 9.615 fueron positivas y 33.805 fueron negativas. Del miércoles al jueves se hicieron pruebas a 2.083 personas (sumando los nuevos casos y los negativos). Además, Barceló especificó que ya se habían gastado 5.910 de estos 174.000 test rápidos llegados a la Comunitat Valenciana y que las pruebas PCR hechas por ahora son 74.044, 30.000 más que personas estudiadas.

Este desfase se debe a que cada una de esas 43.420 personas estudiadas ha necesitado más de una prueba en todo el proceso. Puede que primero un test rápido, un primer PCR que confirmara el positivo (han sido 19.908 los PCR positivos) y varias pruebas PCR para verificar que la persona infectada ha negativizado el virus del cuerpo: de estas pruebas PCR que han sido negativas se han hecho 54.283.

Datos que invitan a la esperanza

El aumento de pruebas no tuvo ayer un reflejo directo en los nuevos casos (191) aunque es algo que puede suceder en los próximos días. De todas maneras, los test rápidos pueden sumar positivos pero hay que tener en cuenta que pueden ser personas que ya hayan pasado incluso la enfermedad. Barceló recordó que estábamos aún en la «llanura de la curva» y que más que la cifra de nuevos positivos (distorsionada por esos test rápidos) había que fijarse en la de personas ingresadas y en UCI: 1.247 y 274 ayer, respectivamente, con bajadas importantes en un día de 97 y 27 pacientes. Aunque son datos «que invitan a la esperanza», la consellera pidió no «confiarse» sobre todo por los posibles repuntes y porque sigue muriendo muchas personas: ayer otras 27, siete de ellas mayores de residencias.

Letalidad en hombres y mujeres

Segregación de personas fallecidas por edad y sexo

Segregación de casos positivos de contagio por edad y sexo

Registro de infecciones y muertes por departamentos de salud