Consenso valenciano para decretar luto ante la discrepancia en Madrid

El pleno del Consell aprobó ayer una declaración institucional de luto por las víctimas de la pandemia. El acuerdo del gobierno valenciano, que este diario ya adelantó que se iba a producir, cuenta con el apoyo de todos los partidos, cuyos portavoces mantuvieron esta semana un encuentro con el presidente Puig en el que se acordó la declaración y el consiguiente luto oficial.

Se trata, no obstante, de un consenso que no se ha podido alcanzar en Madrid, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha preferido, de momento, no atender los requirimientos de la derecha, ya que PP, Ciudadanos y Vox han reclamado en numerosas ocasiones la declaración de luto oficial y Pablo Casado, el líder del PP, ha acusado incluso a los socialistas de frenar a sus alcaldes que sí querían decretar el duelo.

En cambio, Puig sí ha decidido aceptar las peticiones de los partidos de la derecha y el acuerdo, anunciado ayer por la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, tras la reunión del pleno del Consell, recoge declarar luto oficial en la Comunitat Valenciana mañana domingo, 19 de abril.

Además, como muestra de respeto a las personas que han perdido la vida por la Covid-19, ese día las banderas ondearán a media asta en los edificios públicos. Se convocan tres minutos de silencio mañana a las doce del mediodía, momento en que valencianos y valencianas podrán expresar su pésame saliendo a los balcones, en silencio, durante tres minutos, señala la declaración.

También el Consell invita al conjunto de las instituciones valencianas a secundar esta medida y que ese día dejen sus banderas a media asta en todos los edificios oficiales. Además, después de este acto de recuerdo en medio de la pandemia y una vez haya sido superada la crisis sanitaria, se decretará un luto oficial con un homenaje de recuerdo a todas las víctimas y también de apoyo a sus familias, así como para testimoniar el agradecimiento de la Generalitat Valenciana a todas las personas que han ayudado a mitigar los efectos.

Ese homenaje está por decidir, pero desde Presidencia se aceptará la propuesta que puedan hacer los partidos de la oposición e incluso si convocan un acto religioso el presidente Puig ha mostrado su intención de acudir.

El Consell entiende que la sociedad valenciana se encuentra conmocionada por los graves efectos en la salud pública y añade que la reacción ha sido admirable, en un ejemplo de responsabilidad, esfuerzo y unidad.

Las Corts reabren el 22 de abril

Mientras, la diputación permanente de las Corts -el órgano equivalente al pleno de la Cámara cuando está suspendido el periodo de sesiones- se reunirá el 22 y 23 de abril para que el Consell exponga las medidas adoptadas ante el coronavirus y para validar dos reales decretos del Consell.

Según acordó ayer la Junta de Síndics, reunida de manera telemática, el miércoles 22 comparecerán ante la diputación permanente a partir de las 10 horas el presidente del Consell, Ximo Puig; la vicepresidenta, Mónica Oltra, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para explicar la gestión de la pandemia. Asimismo, el jueves 23 de abril volverá a reunirse el órgano equivalente al pleno para votar la convalidación de los dos primeros decretos ley.

Cobro de los desplazamientos

La Junta de síndics acordó ayer también por unanimidad que los diputados autonómicos renuncien a la parte del salario referida a la indemnización del ejercicio de la función (desplazamiento) y que ese importe se destine a las arcas públicas o a entidades o colectivos con el mismo fin. Mientras, el PP ha reclamado que se recupere el período de sesiones y suspenda el periodo excepcional que rige ahora.