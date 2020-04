Necesitaremos disponer de hospitales de referencia covid

Seguimos notando menos intensidad en los ingresos de pacientes por coronavirus y empiezan a venir ya a la UCI del hospital otras patologías que también están graves y es necesario que puedan convivir sin que se produzcan contagios. No cruzarlos y preservar ambos espacios es complicado a nivel hospitalario porque ocupamos sitios que no son habituales.

No se pueden mezclar y tienes que estar totalmente segura de que no se trata de casos de coronavirus para ponerlos juntos. Eso implica realizar test, repetirlos de nuevo, hacer radiografías y realizar «tacs» de pulmón para comprobar que no tienen infiltrados.

Hay que ir con mucho cuidado para no ingresar en la zona de coronavirus a un paciente que no lo es. Por eso, para los profesionales sanitarios es muy importante conocer si vamos a disponer de hospitales de referencia para coronavirus. Yo creo que esto sería una buena idea, aunque a fecha de hoy nadie ha dicho nada con lo cual se queda de momento como una petición, pero los gestores públicos tienen que conocer nuestras necesidades.

En el hospital Doctor Peset de momento hay material para hacer todas las pruebas que se necesitan para conocer si un paciente es compatible con covid. Pero lo que estamos intentando una vez que la presión del coronavirus en las UCI ha bajado es recuperar la actividad de las otras patologías y acondicionar de la mejor forma posible a todos, y siempre teniendo un plan B y un plan C por si se produce un repunte.

Y se está haciendo pruebas a muchos compañeros por el número elevado de contagios entre sanitarios y lo que notamos es que cuando se dice que hay mucho portador asintomático nosotros apenas hemos encontrado en la franja de edad de 30 a 50 años.