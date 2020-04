Seis de cada diez valencianos no se alejan más de 500 metros de sus casas por la cuarentena

La movilidad está registrando una brutal caída en la Comunitat Valenciana desde que el pasado 14 de marzo se decretó el estado de alarma por la pandemia de coronavirus: más de un 61 por ciento de media los días laborables y alrededor de un 76,5 por ciento los fines de semana, con picos de hasta el 83 por ciento como el del pasado viernes 10 de abril. Son más de 3 millones los valencianos que no se mueven a diario más allá de 500 metros de sus casas por la cuarentena, según los datos de un estudio de movilidad realizado por el Ministerio de Transportes a través de datos de teléfonos móviles y «big data».

El análisis muestra que cerca del 60 % de los valencianos no han salido de casa o, si lo han hecho, no se han desplazado más de medio kilómetro. El domingo 5 de abril unos 3.516.000 valencianos no realizaron ningún viaje. Ese mismo día cerca de 237.000 realizaron uno, 570.000 hicieron dos y unos 688.000 protagonizaron dos o más.

Los valencianos se mueven algo más los días laborables. Por ejemplo, el 16 de marzo, el primer día laborable tras la declaración del estado de alarma, cerca de 2,2 millones de personas hicieron más de un desplazamiento fuera de sus casas. El lunes 30 de marzo, el primero en el que el Gobierno decretó la suspensión de toda actividad no esencial, la cifra de valencianos que se desplazaron cayó hasta los 1,84 millones. El lunes 13 de abril, cuando los empleados de trabajos no esenciales pudieron regresar a sus puestos, el número de desplazados fue aún menor (1,73 millones), aunque cabe recordar que ese día era festivo en la Comunitat.

El análisis ministerial compara la movilidad diaria actual con la de una semana tipo equivalente previa a la crisis. La elegida fue la semana del 14 al 20 de febrero de 2020, que tuvo un «comportamiento normal de movilidad», al no haber ningún día festivo en ninguna comunidad autónoma. En la elaboración del análisis se está utilizando como fuente principal de datos el posicionamiento de más de 13 millones de teléfonos móviles de un único operador telefónico (podrían incorporarse más en el futuro). Pero son registros anónimos, subraya el Ministerio que dirige José Luis Ábalos.

El análisis se realiza a nivel nacional, regional y en la ciudad más poblada de cada región; en el caso de la Comunitat Valenciana, València. El estudio revela que entre 433.662 (el lunes 16 de marzo) y 559.850 (el domingo 5 de abril) vecinos de la ciudad han permanecido sin salir a la calle cada día desde que se decretó el estado de alarma. La cifra es sustancialmente mayor los domingos, donde solo el del 15 de marzo estuvo por debajo de los 511.000 el número de personas que permanecieron todo el día en sus domicilios. Son 217.490 personas más de las que no salieron de casa el domingo anterior, un 8 de marzo en el que en la ciudad hubo mascletà y manifestación.

En cuanto a las salidas, en los días entre semana también se han reducido de manera drástica en València. De las 213.158 personas que se quedaron en sus casas el lunes 9 de marzo se pasó a 433.662 el lunes día 15. La permanencia en el domicilio entre semana también ha ido aumentando progresivamente a medida que transcurrió el tiempo, alcanzando, por ejemplo, el lunes 6 de abril las 488.272 personas que no pisaron la calle.

El estudio constata en València un descenso en los desplazamientos diarios de entre el 63 (16 de marzo) y el 93 por ciento (viernes, 10 de abril), siendo más acusado el descenso en los itinerarios desde y hacia otros municipios que en los movimientos dentro de la propia ciudad, debido probablemente a los pequeños desplazamientos autorizados en el decreto a los ciudadanos para efectuar compras o el paseo de mascotas.

Cabe destacar lo ocurrido los viernes, cuando las imágenes de retenciones en varias salidas de la ciudad apuntaban a que muchos vecinos de València podrían estar desplazándose a sus segundas residencias. Pero, según los datos del ministerio, parece que no fue así. El número de salidas de la ciudad, por ejemplo, durante los viernes 20 (205.471) y 27 de marzo (235.473) a las 14.00 horas fue bastante similar al de otros días de la semana, como el lunes 23 (242.376) o el lunes 30 (206.391). En cuanto al Jueves Santo, solo hubo 181.000 desplazamientos fuera de la ciudad.

