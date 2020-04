Los hospitales de campaña, preparados ya

Los tres hospitales de campaña instalados en las tres capitales de provincia junto a hospitales de referencia empezarán a utilizarse a partir de la próxima semana. Su función será acoger a pacientes con coronavirus con síntomas leves o moderados ingresados en otros centros, según anunciaron ayer las conselleras de Justicia e Interior y de Sanidad, Ana Barceló, en la rueda de prensa telemática que ofrecieron ambas tras visitar el hospital de campaña instalado junto al hospital La Fe de València. Las tres infraestructuras instaladas en Castelló, València y Alicante se quedarán instaladas hasta final de año aunque, como admitió Bravo, «la buena noticia es que no necesitáramos utilizarlas, porque eso supondría que no ha aumentado la presión asistencial». Finalmente suman un total de 798 camas añadidas a las 8.252 hospitalarias que ya existen en la Comunitat Valenciana. La cifra de las camas de los hospitales de campaña es ligeramente inferior a la prevista inicialmente (1.100 plazas) ya que la situación no es tan apremiante como cuando se anunciaron en marzo y «se ha preferido crear espacios amplios para los pacientes puedan sentirse cómodos y con la máxima holgura». Aunque se podría alcanzar las 1.100 previstas si fuera necesario.