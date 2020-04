Vulnerables. Pese a las medidas de confinamiento el coronavirus está golpeando con fuerza a las residencias de mayores y personas dependientes. La vida dentro de ellas es totalmente distinta para aquellas que presentan trastornos cognitivos o conductuales de las que sí son conscientes de las muertes de sus compañeros.

Ha pasado ya un mes desde que su abuela de 89 años y enferma de Alzheimer dio positivo por coronavirus en la residencia Santa Elena de Torrent. Sin pruebas para confirmar si la paciente se encuentra ya curada del mortal virus que se ha llevado por delante la vida de 18 de sus «hermanos de centro» (son todos como una familia) la anciana sigue aislada y encerrada en su habitación viendo como el paso de las horas de su reloj hace mella en su fragilidad emocional y psicológica. «Tememos que se muera de tristeza», confiesa con pesar su nieto Josep.

Esta situación se repite en muchos centros sociosanitarios de la Comunitat Valenciana donde han tenido casos positivos por Covid-19 y donde la contención de las personas residentes con deterioro cognitivo les está afectando anímicamente. «Hemos observado en alguno de ellos cierto decaimiento y pérdida de apetito», reconoce una trabajadora social de una residencia con más de una decena de fallecidos que prefiere mantener el anonimato.

«La última vez que hablamos con ella dijo le dijo a mi madre que quería irse a casa. No queremos que piense que la hemos dejado abandonada», explica el nieto de esta residente con Covid-19 actualmente asintomática. Al igual que él, muchas familias desearían sacar a sus padres, abuelos, tías, ..., de los centros en los que se encuentran aislados y en los que ya se han dado brotes del virus, pero la realidad es que la situación de cada uno, con problemas de movilidad y otros cognitivos, o ambos, que requiere de cuidados especiales y una persona que esté pendiente de ellos, hace inviable esta posibilidad, más aún en plena pandemia donde se deben extremar las medidas para prevenir contagios entre personas especialmente vulnerables.

El personal de las residencias, que se están dejando la piel, doblando turnos y luchando contra el virus con las pocas herramientas de protección que les llega (sigue habiendo escasez de mascarillas y EPIs), trata de que, pese al aislamiento, las personas residentes sigan sintiéndose como en su casa y no ve con buenos ojos que se reagrupe a los ancianos contagiados en otros centros. «Si los separas de los trabajadores que ellos conocen, los alejas de su residencia, se alteran; es como cambiarlos de casa», argumenta la directora de una residencia de Utiel con más de una treintena de casos positivos, al menos seis de ellos fallecidos por coronavirus.

La situación es compleja. Hay centros donde todo el personal residentes está confinado en sus habitaciones, en otros tan solo una parte e incluso hay centros que han recurrido a un confinamiento en habitación a tiempo parcial. «La mayor dificultad nos la encontramos con la contención de los residentes con deterioro cognitivo, aquellos que presentan trastornos cognitivo-conductuales y con movilidad preservada, dado que no en todos los centros por cuestiones de infraestructura existe la posibilidad de hacer una cohorte o adaptar una zona de seguridad para ellos, donde puedan deambular sin invadir otras zonas», explica la responsable de una residencia de València.

Esto es lo que ocurre por ejemplo con Enrique, un paciente esquizofrénico y fumador empedernido que, pese al confinamiento, se pasea por la residencia sin que la plantilla pueda hacer poco más que estar limpiando las zonas por las que pasa cada dos por tres. «No podemos controlarlo; son personas que no pueden estar encerradas en su habitación», reconoce la directora, quien ya ha solicitado en varias ocasiones su traslado a una unidad psiquiátrica para evitar contagios al resto de residentes, aunque la respuesta es siempre la misma. «Ahora por lo menos hemos conseguido que no se quite la mascarilla», explica.

La otra cara son aquellas personas ancianas que sí son conscientes de lo que está ocurriendo fuera del centro. «Los residentes que están bien cognoscitivamente, pese a poder salir de las habitaciones de manera controlada y supervisada, nos trasladan que, para ellos, la pérdida de un día aislados es como para nosotros un año. Sienten que les queda poco tiempo y les asusta la idea de morir a solas», aseguran fuentes de la dirección de operaciones de un grupo de residencias.

Para la atención socio-sanitaria de residentes con necesidades especiales, los centros están llevado a cabo todas las medidas preventivas necesarias tales como incidir en la realización de movilizaciones y cambios posturales en aquellos casos que por pauta médica deban permanecer encamados debido a su estado de salud, así como la ubicación de sillones relax en las habitaciones para fomentar las trasferencias y evitar la aparición de úlceras por presión. Estas medidas las lleva a cabo el equipo de auxiliares de enfermería bajo la supervisión de enfermería y fisioterapeutas de cada centro.



Mantener una rutina

Con los residentes con autonomía se intenta ante todo prevenir la fragilidad y paliar el deterioro anímico que está ocasionando este confinamiento. «Además de instruirles en el correcto lavado de manos y en la forma de toser, cada profesional está llevando a cabo intervenciones de manera individual o por grupos muy reducidos», explican fuentes de una residencia.

El personal de fisioterapia está fomentando la realización de paseos individuales, además de colocar un pedalier en sus habitaciones en días alternos, que se desinfecta al realizar los cambios de habitación. De igual modo, se ha proporcionado una sencilla tabla de ejercicios físicos a aquellas personas residentes que pueden realizarla de manera autónoma.

La psicóloga y la técnica en animación sociocultural se encargan de la parte anímica y lúdica: libros con ejercicios de estimulación cognitiva, ejercicios para mantener la psicomotricidad, talleres reducidos de manualidades o taller de belleza para el cuidado de la imagen, entre otros. Además este sector de residentes accede a revistas y libros para su lectura.

Otros canales y herramientas utilizadas para mitigar los efectos adversos o la yatrogenia asociada al confinamiento, es la utilización de la megafonía de algunos centros para mantener la orientación temporal y también se usa a modo de programa de radio, dedicando canciones a residentes y profesionales del centro.

Por último, y una de las medidas de mayor valor, corre a cargo de la figura de la trabajadora social, quien trata de que las personas residentes tengan un contacto diario con sus familiares mediante videollamadas, escritura de cartas o envío de fotos, con el fin de que puedan continuar sintiendo el cariño de sus seres queridos y la conexión con el mundo.